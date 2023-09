Rusia a ajuns să scufunde intenționat nave în strâmtoarea Kerci. Cât de departe merge Kremlinul pentru a salva podul spre Crimeea

În timp ce dronele navale mici, dar puternice ale Ucrainei, terorizează activele rusești în Marea Neagră, Rusia a recurs la scufundarea navelor vechi pentru a crea o barieră de protecție pentru Podul său cheie Kerci către Crimeea ocupată.

Dar linia defensivă de feriboturi și șlepuri naufragiate este departe de a fi o soluție salvatoare, a declarat un expert pentru Insider; ar putea fi doar un leucoplast pe o gaură de glonț.

Imaginile sugerează că Rusia a muncit din greu încercând să protejeze Podul Kerci – un atu vital pentru forțele și civilii ruși și o țintă cheie pentru Ucraina – de atacurile Kievului cu nave de suprafață fără pilot (USV). Dar nu este clar dacă bariera navelor scufundate în mod intenționat va va opri bărcile drone.

„Par a fi o încercare de a proteja podul de amenințările maritime, dar probabil că nu va funcționa împotriva ambarcațiunilor drone mai mici, precum cele pe care Ucraina le-a folosit împotriva navelor marinei ruse ancorate în jurul Crimeei”, spune Bryan Clark, fost ofițer al Marinei SUA, acum expert la Institutul Hudson.

1/ Russians trying to stop ZSU #USV attacks on the Kerch Bridge have built a barrier about 1.2 km long on the Black Sea of the bridge at 45.247362 36.583960.

Left: Sentinel 1 SAR, 27 August 2023

Right: Google map (note traffic backup) from 29 August 2023https://t.co/g1wnglM4PK pic.twitter.com/F5taNdbmib