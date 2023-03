Ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, a declarat că primele sisteme de rachete antiaeriene Patriot și tancurile Leopard sunt deja în Ucraina, informează zn.ua.

"Trebuie să subliniez că, datorită eforturilor Poloniei, bateriile Patriot și primele tancuri Leopard au ajuns în Ucraina. Nu suntem doar principalul punct de transfer de ajutor, ci și unul dintre cei mai mari donatori", a menționat Blaszczak într-un interviu pentru ziarul spaniol Razon.

Militari Ucrainei au început la sfârșitul lunii ianuarie pregătirea pentru a opera sisteme Patriot.

Patriot este un sistem de rachete ghidate sol-aer care a fost implementat pentru prima dată în anii 1980 și care poate viza avioane, rachete de croazieră și rachete balistice cu rază mai scurtă de acțiune.

Sistemele Patriot vin în baterii complet mobile, care includ un centru de comandă, o stație radar care detectează amenințările și lansatoare.

Sistemul Patriot acoperă o suprafață de aproximativ 68 de kilometri, potrivit armatei germane. Radarul său poate urmări până la 50 de ținte și poate angaja cinci dintre ele simultan.

Sistemul de rachete antiaeriene MIM-104 Patriot a fost adoptat de armata SUA la începutul anilor 1980. Cea mai recentă modificare a sa, numită PAC-3, este concepută pentru a angaja și a intercepta ținte la o altitudine de până la 24 km.

Principala îmbunătățire a PAC-3 este capacitatea sa de a doborî rachete balistice (inclusiv Iskander, pe care Federația Rusă le folosește pentru a ataca Ucraina), precum și Kinzhal (o rachetă hipersonică aer-aer a Federației Ruse) sau Zircon (racheta hipersonică a Federației Ruse, care este lansată de pe nave).

Marea Britanie va oferi 28 de tancuri de luptă principale Challenger 2, în loc de cele 14 promise anterior, a declarat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, Vadim Pristaiko, într-un interviu pentru Radio Free Europe/Radio Liberty, citat de The Kyiv Independent.

Tancurile de luptă Challenger 2 ar putea începe să sosească și ele în Ucraina.

Ministerul britanic al Apărării a precizat într-o declarație că antrenamentele „continuă în ritm susținut" și vor dura câteva săptămâni.

În noul pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare 400 de milioane de dolari, anunțat vineri de SUA, include în premieră poduri ce pot fi lansate de pe blindate, relatează AP. Acestea fac parte din stocurile armatei SUA, astfel că pot ajunge mai repede pe câmpul de luptă din Ucraina.

Podul lansat de un vehicul blindat este un pod metalic pliabil transportat deasupra corpului unui tanc și proiectat să traverseze râuri și alte obstacole ale terenului de luptă.

Totodată, acest nou pachet de ajutor oferit de SUA, ca și cele anterioare, include mii de muniții, între care rachete pentru sistemele HIMARS și proiectile pentru obuzierele de 155 mm, dar și muniții pentru demolare și echipamente pentru înlăturarea obstacolelor pentru a ajuta Ucraina să străpungă tranșeele.

„Aceste vehicule sunt concepute pentru a acompania coloanele blindate și a le oferi capacitatea de a traversa râuri, cursuri de apă, șanțuri și tranșee. Podurile sunt transportate pe șasiurile vehiculelor blindate și lansate pe malurile râurilor sau ale cursurilor de apă. Odată ce traversarea este terminată, vehiculul poate ridica podul de pe malul îndepărtat și își continuă drumul”, se arată în anunțul Departamentului american al Apărării, citat de Forbes.

US will announce new $400 million military aid package for Ukraine on Friday. It will include additional HIMARS rockets, more ammo for Bradleys, and armored vehicle launched bridges and more.

