Noile imagini din interiorul tranșeelor ​​rusești arată șobolani și șoareci morți, cel mai recent semn al condițiilor de război tot mai grele și degradante pentru trupele de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Joi, 26 octombrie, conturi open source de pe X, site-ul de socializare cunoscut anterior sub numele de Twitter, au distribuit fotografii și videoclipuri cu șobolani în tranșeele rusești din regiunea ocupată Donețk, chiar la est de Avdiivka, unde forțele ruse desfășoară în prezent o ofensivă costisitoare, dar periculoasă.

O fotografie arătă un șobolan mare mort, întins lângă o armă, pentru a compara dimensiunile rozătoarei. Fotografia a fost postată inițial de un blogger rus, dar a fost ștearsă ulterior.

The Russian trench rat/mice issue is a fairly serious one that reportedly really went downhill over the past few weeks as cold weather set in. https://t.co/9fgatxh2EK pic.twitter.com/OA9PM9P2g2