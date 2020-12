Ursula von der Leyen: Depasirea divergentelor dintre Londra si UE va fi "foarte dificila"

"Am discutat cu Boris Johnson despre stadiul negocierilor dintre UE si Regatul Unit. Am salutat progrese importante legate de numeroase subiecte. Cu toate acestea, raman serioase divergente, in special privind pescuitul. Depasirea lor va fi va fi foarte dificila. Negocierile vor continua maine", a scris pe Twitter sefa executivului european. Marea Britanie si Statele Unite au semnat miercuri, 16 decembrie, un acord referitor la procedurile vamale, pentru continuarea fluxului comercial intre cele doua tari, dupa ce britanicii se vor separa de Uniunea Europeana la sfarsitul acestui an.Cetatenii romani vor avea acces, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, potrivit prevederilor din Acordul de retragere, la serviciile medicale pe teritoriul Regatului Unit, in baza prevederilor legislatiei nationale din aceasta tara.