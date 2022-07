Plaje ascunse din Bulgaria, puțin cunoscute printre turiști FOTO

Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor, dar de multe ori aceștia se axează pe cele mai cunoscute plaje și destinații.

Bulgaria are multe de oferit, iar anumite plaje sunt mai degrabă știute doar de localnici, fiind ascunse, liniștite, dar absolut superbe.

Plaje din Bulgaria puțin cunoscute printre turiști

Tyulenovo

Tyulenovo se află în partea de nord a coastei bulgare a Mării Negre. Stâncile din Tyulenovo sunt un loc perfect dacă sunteți amator de sărituri în mare, scufundări, alpinism și caiac. Așa-numitul Arc este o formațiune stâncoasă naturală, iar dacă sunteți pasionat de fotografie, acolo puteți face poze senzaționale, potrivit theculturetrip.com.

Kara Dere

Kara Dere este o plajă sălbatică situată la sud de Varna. Are doar un drum de pământ denivelat, inaccesibil pentru majoritatea mașinilor. În plus, nu are nici măcar apă curentă. Acesta este exact motivul pentru care mulți bulgari se îngrămădesc aici vara, pentru a se bucura de camping în natură.

Kamen Bryag

Kamen Bryag este unul dintre locurile emblematice în care se sărbătorește tradiția unică bulgărească Dimineața de iulie. În fiecare an, mii de oameni vin aici pentru o adunare hippie, cu focuri de tabără, cântând și ascultând muzică până în zori. Când soarele răsare pe 1 iulie, toată lumea interpretează melodia „July Morning” de Uriah Heep.

Irakli

Irakli este un loc legendar de camping sălbatic de pe coasta bulgărească, unde plaja lungă de nisip este completată de o pădure deasă în care turiștii își instalează taberele la umbră. O mică zonă de camping de familie cu bungalouri de închiriat este situată nu departe de plaja Irakli, dar este atât de aglomerată încât este aproape imposibil să obții unul dacă nu rezervi cu un an în avans.

Sending beach vibes to everyone from Irakli Bulgaria. Hope everyone is doing well. pic.twitter.com/PG5PRIYCiI — METHOS600 (@methos600) August 15, 2020

I'm gonna go ahead and make this a thread: The amazing Black Sea beach on Irakli, Bulgaria ❤🌊 pic.twitter.com/J6RMrSZs5z — Maggie (@Maggie_IK) January 16, 2022

Bolata

Golful uimitor Bolata este situat în apropiere de orașul Kavarna și face parte din Rezervația Naturală Kaliakra din cauza mlaștinii din apropiere, unde trăiesc multe păsări. Plaja în sine este impresionantă pentru apa turcoaz și stâncile roșii care se înalță în jurul ei.

One of the most magical places on the Bulgarian coast - Bolata Bay, is just an hour's drive from Varna. Have you been there? Share your memories - tag or DM us your 📷#VarnaCityCard #Varna #visitVarna #Bulgaria #visitBulgaria #travelers #travel #eurotrip pic.twitter.com/TOD8CBTC7H — Varna City Card (@VarnaCityCard) March 15, 2019

Silistar

Silistar este ultima plajă la sud înainte de a ajunge la granița cu Turcia. Este situată între satele Rezovo și Sinemorets și este acoperită cu nisip auriu. Datorită adâncimii golfului, apa este aproape întotdeauna calmă și caldă, ceea ce îl face o destinație preferată pentru familie. În apropiere există o zonă de camping numită Silistar.

Incredible Bulgaria 🇧🇬 Beach "Silistar" South coast pic.twitter.com/JeodceeBpl — Sensum ☯️ (@vonegat) August 29, 2017

Lipite

Lipite este o plajă mică, la câțiva pași de satul Sinemorets, ascunsă între stânci. Nu are facilități, deci dacă alegi să mergi acolo pentru o zi, poți merge la Sinemorets pentru a face cumpărăturile necesare.

