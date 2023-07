”Cea mai proastă parte” a concediului unui român în Grecia: ”Nu am văzut alți șoferi mai kamikaze pe traseu”

Un român a mers în concediu în Thassos, Grecia, și a împărtășit experiența pe un grup de Facebook. Bărbatul a punctat atât lucrurile care l-au impresionat plăcut, susținând că s-ar muta oricând pe insulă, însă și aspectele care l-au dezamăgit.

Referitor la mâncare, a enumerat locurile în care a găsit preparate gustoase, dar și pe cele care au lăsat de dorit, susținând că ”se aștepta la altceva”.

”La mâncare, am mâncat în port, nu mai țin minte numele primei cârciumi, cred că Zorba ceva. Mâncare ok..ish, platou de fructe de mare cu sardine cam grețoase și midii cam la fel. Cei cu care am fost au avut gyros la farfurie și a fost ok.

Am mai mers la Masabuka, tot în Port. Vă recomand, mie mi-a plăcut platoul lor cu cârnăciori, mici etc.

Am ajuns si la taverna Irene...aici mă așteptam la altceva. Am vrut să iau o supă, în meniu aveau de pește/pui, nu aveau niciuna în realitate. Asta era mai mult pentru copil. Otilia ne-a întrebat dacă în schimb ne aduce o frigăruie de pui, am zis ok, de fapt am primit o porție de souvlaki, cum vine el, cu cartofi și tzatziki. Nu am vrut să fac un du-te vino pentru că eram în concediu, dar vă spun doar ca idee, ba nu ai în meniu, ba una ceri, ba alta primești. Înghețata primită gratis la sfârșit a fost foarte bună.

În Panagia am mâncat la Drosia, mâncare foarte bună, un mix grill și o supă de pui.

Înainte să plec am mâncat și un gyros la Nice to meat you, foarte bun. La fel de bun este și cel din Keramoti”, a scris bărbatul pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Șoferii români, ”cea mai proastă parte din concediu”

Turistul a mai povestit că șoferii români i s-au părut ”cea mai proastă parte din concediu”, adăugând că ”nu a văzut alți șoferi mai kamikaze pe traseu”.

”Pentru mine Thassos e un loc în care m-aș muta oricând. Mă uit așa la oameni și cum vorbesc, parcă se cunosc toți între ei. Cam așa mi s-a părut și în Keramoti.

Cred că cea mai proastă parte din tot concediul rămân șoferii români care probabil ies o dată pe an din orașul de domiciliu și cred că se închide granița dacă nu se întorc până în ora 6 seara. Nu am văzut alți șoferi mai kamikaze pe traseu. Am prins 5 mașini de România (din orașe diferite) intrând în depășire simultan, în curbe, cu 80-100 în satele din Bulgaria (apoi se plâng de speed bump-urile semnalizate că de fapt nu sunt semnalizate)”, a mai scris românul.

