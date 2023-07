Șocul unor români aflați în vacanță în Grecia când s-au întors la mașină: "Am lipsit 5 minute"

Așteptate cu nerăbdare, vacanțele românilor în Grecia sunt uneori pline de neprevăzut, iar unii turiști au parte de experiențe neplăcute.

În ultima perioadă, mai mulți români au anunțat că mașinile le-au fost sparte. De multe ori, din prudență aceștia nu lasă lucruri de valoare în autoturism. Hoții își încearcă totuși norocul și distrug încuietoarea mașinii sau sparg un geam pentru a avea acces rapid.

Este cazul relatat de un român care a lipsit doar 5 minute de la mașină.

"Acum 10 minute, zona Acropole. Nimic lăsat în mașină.

Am vorbit cu poliția, și au spus că este zona algerienilor, iar românii sunt cei mai buni "pacienți". Am lipsit 5 minute de la mașină ( parcată regulamentar)", a scris acesta pe grupul Forum Grecia.

"Nu aveam absolut nimic în mașină", a adăugat autorul postării într-un comentariu.

"Cică nu au ce să le facă"

În comentarii, membrii grupului au relatat experiențe asemănătoare sau au precizat ce măsuri de precauție iau de obicei.

"Săptămâna trecută am fost la Atena si, citind diverse avertismente de pe grup, am lăsat mașina în parcarea plătită lângă hotel și am circulat cu autobuzul. Nici un incident nu ne-a umbrit sejurul.

ps:am luat în calcul toate modurile de operare din mașini și din rucsace/ poșete.

Mulțumim celor care au împărtășit sfaturi prețioase."

"Poliția ar trebui să pună pălărie și ochelari de soare și să bobineze!"

"Erau prin zonă pe motociclete. Am vorbit cu ei și știu problema, însă cică nu au ce să le facă. I-am oprit, și m-au întrebat direct ce mașină mi-au spart și ce au luat din ea", a răspuns autorul postării.

"Poliția dă amendă de centură pe bancheta din spate."

"Camera de bord și apoi vânați!"

"O soluție ar fi să lăsăm banchetele trase jos".

"Motivul pentru care hoții spart geamul mic din spate este ca să tragă de spătarul banchetei să vadă dacă sunt lucruri de valoare în portbagaj. O soluție ar fi să lăsăm banchetele trase jos să se vadă că nu e nimic de valoare în portbagaj! Aici s-a ajuns, din păcate!"

"Căutați parcări cu plata păzite, sunt multe în Atena. Stați fără griji. În 2020 era 7€/zi aproximativ."

"Oare poliția ce face, pentru că văd că sunt din ce în ce mai multe cazuri?!"

"Din păcate cred că poliția stă la umbră, bere la rece, salariul vine! Noi suntem străini și reclamația noastră nu ajunge la media, ajunge la gunoi, și noi plătim pagubele!"

"Ajungem să lăsăm geamurile deschise numai să nu ne facă pagubă"

"Sigur sunt camere în zonă! Sau ar fi normal să fie! Dar pentru că sunt turiști cei afectați nu se obosesc să facă nimic!"

"Ajungem să lăsăm geamurile deschise numai să nu ne facă pagubă."

"Lângă acropole operează de câțiva ani, în plină zi. Am pățit-o și noi acum 4 ani. Același mod de operare (geamul mic din spate, apoi portbagaj). Surprinzător, nimeni n-a văzut nimic la restaurantul de pe aceeași stradă."

"Dacă sunteți încăpățânați și mergeți cu mașina în buricul târgului!

Mașina se lasă acasă...la cazare."

"Și în alte țări și în alte orașe nu numai în Atena. Singura soluție sunt parcările publice păzite - cele subterane. Sudul Franței idem. Parcările pe stradă în orașele mari sunt riscante."

"Am pățit-o și noi în 2021 în zona Monastiraki când tot niște algerieni, la o terasă i-au luat geanta soțului care era agățată de spătarul scaunului. Am recuperat-o datorită chelnerului. Și domnul de la patiseria unde serveam micul dejun se plângea de infracțiunile comise de algerieni. Nu m-aș mai duce curând la Atena, cum nu m-aș mai duce nici la Napoli. Mi s-au părut cele mai dubioase orașe din câte am vizitat. Păcat."

