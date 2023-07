Experiența de coșmar a unui român în Grecia: ”Copilul a început să vomite instant. Unde se poate face reclamație?”

Un român care a mers în concediu în Grecia cu familia, în Lefkada, pe plaja Afteli, a povestit despre experiența neplăcută pe care a avut-o când a luat masa la un bar amenajat pe plajă. Mâncarea a fost stricată, iar copilul lui a început să vomite ”instant” după ce a consumat din ea.

Concret, românul a comandat un platou cu fructe de mare pentru două persoane, care, spune el, i-a fost adus neașteptat de repede, în circa 10 minute. Acesta spune că preparatele miroseau urât și ”nu erau comestibile”, deși angajații susțineau că sunt proaspete. A refuzat platoul, însă apucase să comande și mâncare la pachet. A primit garanții că totul este în regulă, însă lucrurile nu au stat așa.

”Am fost astăzi la Afteli. E prima oară când ni se întâmplă așa ceva în Grecia. La beach bar am comandat un platou cu fructe de mare pentru 2 persoane, care au venit suspect de repede, cam 10 minute. Calamarul era tare și mirosea urât, caracatița la grătar era lipicioasă, necomestibilă. L-am chemat pe ospătar și i-am spus că produsele sunt alterate, el a susținut că sunt proaspete. Era și o doradă la grătar care avea carnea lipicioasă.

După ce i-am dat să miroasă calamarul, a decis să ia platoul. Nu ni l-a pus la plată.

Comandasem și la pachet porții de mâncare. I-am zis că dacă sunt la fel nu le luăm. Înainte de a pleca, mi-au adus un calamar prăjit, să gust. Era ok. Am luat pachetele, când am ajuns acasă, calamarii și creveții comandați erau stricați.

A început copilul să vomite instant.

Unde se poate face reclamație aici, ceva în genul ANPC-ului de la noi?”, a povestit românul pe grupul de Facebook Forum Lefkada.