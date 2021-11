Cum te pregătești fizic pentru snowboarding?

Snowboarding-ul este unul dintre cele mai apreciate sporturi de iarnă din țara noastră, iar popularitatea acestuia crește de la an la an, pe baza unor factori precum: ușurința cu care poți comanda online echipamente pentru snowboard, lista variată de pârtii, bucuria de a practica această activitate în inima naturii, alături de persoanele dragi din viața ta etc

Dacă abia aștepți să înceapă noul sezon pentru sporturi de iarnă, alegând și în acest an snowboarding-ul ca principală activitate de pe pârtie, îți recomandăm să te pregătești dinainte din punct de vedere fizic. Astfel, eviți accidentele nedorite și capeți mai multă forță pentru a rezista cu brio efortului depus de-a lungul unei zile întregi.

De ce este important acest tip de pregătire fizică?

Atunci când realizezi un efort fizic solicitant, fără o sesiune incipientă de încălzire, se produce un șoc asupra organismului. Mai exact, asupra grupelor de mușchi solicitate în timpul coborârilor pe pârtie, cu ajutorul plăcii.

Printre cele mai frecvente consecințe ale neexecutării unei sesiuni de pregătire corespunzătoare se numără febra musculară. Mult mai grave, accidentările la nivelul mușchilor, încheieturilor și oaselor, pot avea urmări nefaste și pot necesita o perioadă de recuperare foarte lungă. În astfel de condiții, poți rata întregul sezon de iarnă.

Ce grupe de mușchi sunt implicate în pregătirea fizică?

Organismul unui practicant al sporturilor de iarnă este supus mai multor tipuri de efort, ce solicită în principal unele grupe de mușchi:

Mușchii membrelor inferioare

Placa de snowboard și “booții” (din engleza “boots” - ghetele speciale pentru acest sport) sunt elementele din echipamentul complet ce solicită foarte mult picioarele, atât în timpul alunecării, cât și la ridicarea de pe sol, în urma căzăturilor. Schimbările de direcție și opririle bruște sunt acțiuni la fel de solicitante pentru acestea.

De altfel, picioarele asigură forța centrală de la baza întregii activități de snowboarding, așadar, mușchii membrelor inferioare trebuie expuși unei etape de încălzire, la începutul unei zile pe pârtie.

Mușchii membrelor superioare

Chiar dacă sunt mai puțin solicitați decât musculatura picioarelor, mușchii membrelor superioare depun un efort ce nu poate fi ignorat. Brațele sunt utilizate atât la menținerea controlului, cât și la transportarea plăcii.

De asemenea, brațele se folosesc pe pârtie atât la căzături, cât și la ridicarea în poziție bipedă. Pentru coordonarea mișcărilor întregului corp al celui care practică acest sport de iarnă, mușchii membrelor inferioare sunt la fel de utilizați precum alte grupe musculare. Pregătirea lor, înainte de prima coborâre, este la fel de importantă.

Mușchii din zona trunchiului

Din categoria mușchilor din zona trunchiului fac parte: mușchii abdominali, mușchii lombari și mușchii paraventrali. Efortul pe care aceste grupe de mușchi îl depun în timpul coborârii asigură menținerea stării de echilibru a întregului corp.

Cum îți pregătești musculatura pentru snowboarding?

Dacă îți dorești un tonus muscular excelent, astfel încât organismul tău să poată susține efortul depus într-o sesiune de snowboarding, asigură-te că pui în practică următorii pași:

Etapa I

Sesiunea de încălzire începe cu exerciții de tip cardio, ce pregătesc inima și întregul sistem cardiovascular pentru efortul pe care îl vei depune mai târziu. Se recomandă exerciții ce presupun ruperi bruște de ritm, sărituri de coardă, fandări și mișcări de balansare a trunchiului, asemănătoare celor realizate pe placă, pentru menținerea echilibrului.

Etapa II

Genuflexiunile sunt cele mai recomandate exerciții pentru stimularea musculaturii de la nivelul picioarelor, alături de fandările frontale și laterale. Aceste exerciții se pot realiza și cu ajutorul unor greutăți ușoare, pentru a spori astfel gradul de solicitare la nivelul mușchilor coapselor și cvadricepsului femural, grupele cele mai lucrate în timpul coborârii.

Etapa III

În cazul încălzirii mușchilor brațelor pentru sesiunea de snowboarding, câteva serii de flotări cu puține repetări sunt suficiente. Ajungând la partea de încălzire a mușchilor din zona trunchiului, se vor lucra prin exerciții specifice, de dificultate scăzută, mușchii: abdominali, lombari și gluteali.

În concluzie, snowboarding-ul reprezintă o activitate sportivă solicitantă, chiar dacă ai putea crede contrariu, pe baza faptului că “tot ce trebuie să faci este să aluneci către baza pârtiei”.

Menținerea echilibrului pe placă, schimbările de direcție și opririle bruște sau coordonarea membrelor implică un efort constant din partea grupelor de mușchi mai sus amintite.

De aceea, încălzirea lor, înainte de începerea primei ture, garantează o rezistență mai bună în fața efortului și un risc de accidentare mult mai redus.

