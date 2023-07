Secretele românilor care merg în vacanță cu bani puțini: "Bilete de avion, 7 nopți, mic dejun și cină incluse, plajă privată"

Mulți români au reușit mai greu să facă economii anul acesta pentru vacanțele de vară din cauza scumpirilor.

Unii știu să-și organizeze singuri concediul la prețuri foarte mici. Este cazul unei românce care a relatat pe Facebook cum reușește să plece des în vacanțe ieftine.

"Să vă povestesc cum am reușit să ne facem următoarea vacanță, cu doar 591/ două persoane, în Turcia.

Am achiziționat biletele de avion (128 euro), cazarea pentru 7 nopți, mic dejun și cină incluse, plaja privată cu șezlong și umbrelă (gratuit) in valoare de 381 euro. (Rating 7.5).

Transferul de la și către aeroport ar fi 82 de euro, oferta Booking (încă nu ne-am hotărât dacă o să luăm această ofertă).

Nu vă lăsați descurajați dacă vedeți prețurile prezentate de agenții, care îți oferă la un minim 700 euro, ori chiar 1500, locații care au un rating foarte mic.

Puteți să vă faceți singuri vacanța, la un preț bun.

Mi-au râs în nas și unele agenții și unii turiști care sunt învățați să plătească minim 1000 de euro/ persoană.

Studiați puțin piața și o să vă faceți vacanțe frumoase, pe bani mai puțini. Vacante ieftine și dese, nu doar una pe an cu bani mulți", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Dintr-un concediu bun te întorci obosit"

Pentru unii o piedică a organizării pe cont propriu ar putea fi faptul că locuiesc într-un oraș mic, după cum au scris în comentarii.

"Problema e că în orașele mici greu mergi fără agenție, trebuie să mergi în alt oraș mai mare, ceea ce nu e chiar comod, mai ales dacă zborul e la 6-7 dimineață. Ar însemna să scol copilul la 2 noaptea, și asta dacă am "dormi" înainte de zbor în Cluj.

Teoretic și eu îmi fac singură vacanțele, fac research la sânge, apelez la agenții pt că am nevoie de avion. Dar, repet, nu stau în Cluj, București sau Timișoara. Stau în Baia Mare, avem mai mult "pachete" de zbor + cazare."

"Vă luați o zi în plus și călătoriți până la zona aeroportului", a răspuns autoarea postării.

"Nu e așa simplu. Oboseală pe drum, zboruri la 7 dimineața. Ajungi după concediu mai epuizat ca înainte..."

"Eu am ajuns la concluzia că dintr-un concediu bun, te întorci obosit. În iunie am fost în Tenerife, încă nu mi-am revenit cu odihna, dar merită totul. Psihic e mai bine."

"Noi din Oradea, cu 3 copii și uneori și cu socrii, mergem din Debrecen, Budapesta, Cluj-Napoca și Timișoara.

Da, e mai neplăcut și mai obositor, dar nu se compară destinațiile unde-am ajuns noi cu ofertele din Oradea.

Am mers cu o zi înainte când am avut zbor la 6 dimineață din Budapesta, dar mi-am ținut ziua unde mi-am dorit.

Sunt locuri unde visez demult să ajung și nu am cum să merg cu soț și fără copii și nici să mai aștept 10-15 ani nu îmi surâde, cu atât mai mult cu cât nu știi exact nici cât timp mai ai la dispoziție, nici ce pandemii și alte minuni ale naturii urmează…"

"Merg în vacanțe cu buget de 500 € vacanța, nu mai mult"

Și alții confirmă că fac vacanțe cu buget modest.

"Sunt de-acord cu Dvs! Merg în vacanțe cu buget de 500 € vacanța, nu mai mult: Malta, Veneția, Zadar, Tenerife, Gran Canaria etc.

Nu mint când menționez cele de sus. Trebuie doar curaj să mergem pe cont propriu!

Chiar menționez: bilet avion, cazare, transport aeroport /cazare și restul bani de buzunar pentru mesele necesare.

A merge în vacanță nu înseamnă să îți umfli burțile.

Cel mai ieftin bilet 50 € pe Gran Canaria, cel mai scump 100 €, tot pe aceeași destinație, în rest achiziționate pe sume infime 60/70/80€. Ba chiar pentru Palma de Mallorca, 82€."

"Ca să poți să îți organizezi vacanța trebuie să știi să folosești o adresa de email, un GPS, un card bancar și să folosești câteva site-uri și o funcție de search. Cam 2% dintre oameni sunt capabili de toate astea."

"Am călătorit și eu pe cont propriu. Întotdeauna am organizat totul. Doar eu. Știu cum e. Totuși, să nu generalizăm și să ne lansăm în astfel de afirmații. Corect ar fi să spunem că foarte puțini oameni sunt capabili ȘI DISPUȘI să investească timp în acest sens. Nu că 98% dintre oameni sunt incapabili. Sunt mulți oameni perfect capabili, dar care nu dispun de timpul necesar pentru a cauta. Sau pentru care timpul e mai scump decât diferența de bani între diy și agenții. Sau care pun mai mult preț pe alte activități decât pe economisirea banilor sau organizarea călătoriilor. Suntem cu toții diferiți și nu ar trebui să problematizăm așa drastic."

"Cam îți trebuie să știi să folosești o hartă dacă nu ai limuzina care te așteaptă la ieșirea din aeroport să te ducă la hotel."

"Nu am plecat niciodată prin agenție în nici o țară și nu am regretat vreodată.

Am căutat și răscolit Google până am găsit combinația corectă pentru familia noastră

Chiar și înainte să existe aceste minunate grupuri care mă inspiră mereu, cu ajutorul membrilor minunați reușim să vedem lumea la prețuri absolut OK."

"Pe cont propriu e întotdeauna mai ieftin"

"Eu am mers la o agenție acum 9 ani, voiam o vacanță de 4-5 zile la Roma, bugetul pentru zbor și cazare era 1500€. Doamna agent s-a amuzat, mi-a spus că cel mult ne poate găși un hotel de 2 stele în “banii aia”. Atunci am avut ultima interacțiune cu o agenție."

"Am plătit maximum 2000€/pers pentru călătorii de 3-4 săptămâni în America de Sud, India, Japonia, Africa, etc, în ultimii zece ani. Agențiile cer cam 5000/pers pentru două săptămâni, aceleași itinerarii."

"Pe cont propriu e întodeauna mai ieftin, mulți însă dau banii la agenții deoarece nu se descurcă singuri, nu folosesc aplicațiile,nu caută, nu plătesc on line, sunt rămași în urmă. Altfel cum se explică că agențiile au succes și nu falimenteaza?"

"Pentru mine și mulți alții nu ar fi o vacanță reușită"

"Fără supărare, dar un hotel decent în Antalya e minim 100 euro pe noapte cu mic dejun inclus… dvs ați dat 380 euro pe 7 nopți cu tot cu cină, iar rating 7.5

Dacă nu aveți deloc așteptări de minim confort în vacanță dvs e ok, dar asta nu înseamnă că ați făcut mare inginerie…

Pt mine și mulți alții nu ar fi o vacanță reușită."

"Eu zic să postați după ce ați făcut vacanță. Cine știe prin ce bombă de hotel/zona ajungeți."

