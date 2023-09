Viața la țară în România: femeie jignită de vecină "la modul extrem" fiindcă face plajă în curte: "Mă acuză că mă dezbrac ca să mă vadă bărbatul ei"

Românii au diferite motive de ceartă cu vecinii, indiferent dacă locuiesc la bloc sau la casă. Multe dntre acestea sunt legate de gălăgie sau lucrări de amenajare a locuinței, însă unele sunt ieșite din comun.

Este cazul relatat de o femeie care a făcut plajă în grădina casei și este acuzatăde vecină că urmărește să îi atragă atenția soțului său, de fapt, după cum a relatat aceasta într-o postare pe Facebook.

"Locuiesc la țară, unde am o grădină mare, în care peste vară am făcut plajă (nici măcar in costum de baie, ci doar în pantaloni foarte scurți și bustieră). Treaba face ca am o vecină in vârstă de 54 de ani care mă acuză că mă dezbrac ca să mă vadă bărbatul ei (57 ani).

Din iunie, îmi aduce numai jigniri, iar în ultima vreme strigă după mine doar dacă mă vede prin curte sau cu capul pe geam, indiferent cum sunt îmbrăcată.

Jignirile sunt la modul extrem. Mi-e rușine de rușinea ei.

Pot depune plângere pentru denigrarea imaginii? Sunt cadru didactic și nu aș vrea să fiu catalogată drept ce nu sunt, fără motiv.

Doresc răspunsuri serioase", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Nu mă interesează ce cred vecinii despre mine"

Membrii grupului au analizat situația. Unii i-au dat sfaturi, alții au relatat situații aemănătoare.

"Doamnă, sunt psiholog. Și chiar NU mă interesează ce cred vecinii despre mine, atâta vreme cât suntem fff liniștiți și nu îi deranjăm cu nimic evident (boxe, fum etc).

În curtea mea fac exact ce vreau eu, fără să întreb pe nimeni dacă am voie sau nu. Dacă vreau să fac plajă nud, asta fac!

Pe vecină o aștept cu drag în cabinet dacă vrea să iși prelucreze fricile."

"Fata dumneai este tot psiholog și mi-a spus că trăiesc într-o comunitate și o deranjează și pe ea că fac plajă în curte.... Deși, dumneai nu locuiește aici, ci vine doar în weekend să-și preia copiii", a răspuns autoarea postării.

"Cunosc așa personaj. Am și eu una în bloc, fix sub apartamentul meu. M a hărțuit 2 ani de zile până am venit obosită într o seară de la muncă, mi a venit la ușa cu veșnicele urlete, am ieșit, am caftit o și am chemat poliția. La bullying, răspunzi cu aceeași moneda dacă vrei să scapi."

"Din păcate, nu-mi permite meseria și nici demnitatea să mă cobor la nivelul ei... N-aș folosi în viață mea asemenea cuvinte, mai ales dacă sunt copii de față... (în cazul asta are 2 nepoți care aud tot ce strigă ea zilnic).", a răspuns femeia.

"Până la urmă, soțul e problema dânsei"

"Fiecare în curtea lui face ce vrea, vecina de ce nu face și dansa plajă? Să facă gard de 3 m."

"Eu l-aș chema pe soțul vecinei să mă ajute la ceva prin curte."

"Eu aș sta chiar și goală, să aibă ce vedea, dacă tot..."

"Unde locuiți doamna, vreau să fim vecini", a dat cineva replica.

"Cu plângerea penală nu cred că faceți prea mare lucru. Ar merită să o depuneți pentru hărțuire. În schimb, o acțiune în instanța civilă, cu o somație să înceteze și eventual o ordonanță președințiala să se abțînă de la denigrări, cred că ați putea rezolva. În definitiv, în curtea lui omul face ce vrea că de aia e proprietar. Doamna cred că are ceva probleme cu capul."

"Bineînțeles că o puteți liniști legal. Până la urmă, soțul e problema dânsei, nu dvs. Probabil l-a surprins uitându-se după dvs."

"Stai liniștită, vecina mea este preoteasa și face plaje decât în bichini și nu o mai interesează că o văd vecinii..și urcă pe placă (casă în construcții) dezbrăcată fără nicio problema..iar "tata" părinte o admira de jos. Spune-i la vecină că dacă ea nu are ce îi arată la soț îi arăți tu ..dacă îl interesează..dacă o deranjează și este invidioasă pe femeile frumoase ..atunci să se de-a cu fundul de pământ și îi trece..!"

"Poți depune plângere pentru hărțuire"

"Poți depune plângere pentru hărțuire..mergi la poliție înregistrează plângerea poate se cumințește! Îi nebună.. păi dacă aveai și piscină, ce făcea?!Doamne ferește, mulți nebuni circulă liberi!"

"Nu vreau să vă supăr dar probabil că ea și-a observat bărbatul...admirându-vă de peste gard! Desigur că a devenit geloasă și vă urăște! Desigur că nu aveți nici o vină însă, vecinul vă privește dornic de undeva din curtea să! Puteți apela la autorități dar lucrurile nu se vor rezolva, vecină o să vă lucreze în comunitate pe la spate! Eu am dorit să vă aduc în gândire și acest aspect, dumneavoastră veți decide ce trebuie făcut că o femeie matură și inteligentă!"

"Ce spuneți dvs este foarte corect... Însă mi-e rușine când am musafiri de ceea ce aud... Mă simt foarte aiurea mergând la pâine și ea strigând-mi din curte că plec după...", a răspuns autoarea postării.

