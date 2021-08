Chitaristul trupei Queen îl critică pe Eric Clapton pentru declarațiile antivacciniste: ”Oamenii care nu cred în vaccin sunt țăcăniți”

După ce autoritățile din Marea Britanie au anunțat că intenționează să implementeze pașaportul de vaccinare pentru anumite evenimente, Eric Clapton a declarat că nu va urca pe nicio scenă unde publicul este discriminat, unde nu pot toți oamenii să participe.”Îmi rezerv dreptul să anulez spectacolul”, a spus Eric Clapton, potrivit ew.com Brian May a blamat anti-vacciniștii ”pentru ignoranța lor”, inclusiv pe Clapton, într-un interviu pentru The Independent.”Îl iubesc pe Eric Clapton, este eroul meu, dar are păreri foarte diferite de ale mele în multe privințe. El crede că este în regulă să împuște animale pentru distracție. Avem dezacordurile noastre, dar nu aș înceta niciodată să îl respect ca bărbat.Oamenii care nu cred în vaccin sunt țăcăniți. Există o mulțime de dovezi care atestă că vaccinarea ajută. Mereu vor exista efecte secundare pentru orice medicament luați, dar să spuneți că vaccinurile sunt un complet pentru a vă ucide, îmi pare rău, dar e de neconceput pentru mine”, a mai spus Brian May.