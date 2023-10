Via Transilvanica, cel mai spectaculos traseu de drumeție din România, poate fi explorat cu Google Street View pe o lungime de 900 de kilometri

Începând din această toamnă, o mare parte din traseul Via Transilvanica este disponibil în imagini panoramice Street View, pe Google Maps. Aproape 900 de kilometri ai drumului pot fi exploraţi digital de orice persoană din lume, cu o conexiune la internet.

Via Transilvanica este proiectul Asociaţiei Tăşuleasa Social şi reprezintă un traseu de mare distanţă, un concept cunoscut şi întâlnit în întreaga lume, fie că e vorba de drumuri de pelerinaj, cum ar fi El Camino, sau trasee naturale, precum Appalachian Trail.

Traseul Via Transilvanica are peste 1.400 km şi porneşte din Bucovina, de la Putna, străbate Transilvania şi se încheie la Drobeta Turnu Severin, pe malul Dunării. Două treimi din acest traseu sunt fotografiate şi accesibile în Google Street View. Un călător virtual pe Via Transilvanica se poate opri la Mănăstirea Suceviţa, monument aflat pe lista Unesco World Heritage Sites, poate face un tur al Castelului Teleki de la Posmuş sau vizita oraşul antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Natura este personajul principal al Viei Transilvanica: te poţi plimba prin pădurile dese ale Bucovinei sau pe pajiştile din zona Viscri, să treci pe lângă o turmă de oi sau să te opreşti să admiri Râpa Roşie de lângă Sebeş. =

Via Transilvanica este „drumul care uneşte”, drumul care aduce aproape comunităţile locale. Cu un click ajungi în satul Inlăceni, unde poţi savura un moment de linişte în biserica unitariană, treci prin sate abandonate sau explorezi sate tradiţionale precum Poiana Negri sau Obârşia Cloşani. Mai mult, te poţi opri la una dintre afacerile locale care oferă servicii de ospitalitate călătorilor pe Via Transilvanica şi care pot fi găsite pe Google Maps pe traseu, precum această casă tradiţională transilvăneană din comuna Axente Sever.

”Temelia pe care s-a construit Via Transilvanica înseamnă un univers rural şi un patrimoniu natural excepţional, trecând prin 2000 de ani de istorie, cultură şi diversitate. Parteneriatul cu Google este absolut firesc, căci prezenţa pe Street View şi Google Maps oferă acestui proiect o deschidere către toate persoanele conectate la internet. Fiecare poate să-şi construiască propria lui vizită pe Via Transilvanica. Oricât de mult am face noi ca Via Transilvanica să fie atractivă, ea va exista şi va prospera atâta timp cât va fi vizitată şi bătută de cât mai mulţi drumeţi, din cât mai multe colţuri ale lumii", a afirmat Alin Uşeriu, fondator şi preşedinte Tăşuleasa Social.

Cum au fost realizate imaginile

„De peste 10 ani, Google Street View ajută oamenii să exploreze virtual locuri incredibile din România, de la Transfăgărăşan şi faimosul Castel Bran, la canalele Deltei Dunării sau sălile Salinei Turda. Cu acest nou proiect, invităm pasionaţii de drumeţii, natură, cultură şi istorie să pornească într-o călătorie digitală de-a lungul României, pe Via Transilvanica. Cei de la Tăşuleasa Social au creat ceva special, un drum care uneşte şi aduce în prim plan locuri, oameni şi poveşti autentice. Street View poate fi primul pas pe care viitorul drumeţ pe Via Transilvanica îl face către pădurile Bucovinei sau pajiştile din Terra Saxonum”, a spus Elisabeta Moraru, country director Google Romania.

Pentru preluarea imaginilor panoramice de pe Via Transilvanica a fost utilizat un triciclu dedicat unor astfel de proiecte, de tipul recumbent bike, echipat cu o instalaţie pe care se montează camera panoramică. Tot procesul de fotografiere a durat aproximativ o lună şi s-a derulat în august - septembrie 2023.

Mai mult, în perioada următoare, ruta Via Transilvanica urmează să fie publicată pe Google Maps sub forma de „hiking trail”. Procesul de digitalizare a traseului Via Transilvanica şi încărcare a lui pe Google Maps este realizat cu sprijinul companiei Globema, Partener Premier Google Cloud şi Partener Premium Google Maps în România.

Via Transilvanica este un proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social, iniţiat în anul 2018, cu scopul de a pune în valoare bogăţiile cultural-istorice şi naturale ale României. Traseul este destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură şi sport, care îl pot străbate la pas, cu bicicleta ori călare.

La finalul lunii septembrie, Via Transilvanica a câştigat Premiul Publicului la ediţia 2023 a European Heritage Awards, eveniment organizat de Europa Nostra, cea mai mare şi importantă reţea dedicată patrimoniului din Europa, în parteneriat cu Comisia Europeană.

