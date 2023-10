Românii care s-au mutat de la bloc la curte și acum vor înapoi: "Nu știm exact ce să alegem între un apartament vechi sau nou"

Mulți dintre românii care locuiesc la bloc speră să se mute la casă și să se bucure de o curte.

Viața idilică pe care și-o imaginează se destramă pentru unii care reușesc să-și îndeplinească visul.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online. Aceasta trăiește împreună cu familia într-o casă dintr-un cartier nou, la care ar vrea să renunțe pentru a reveni la viața de la bloc. Aceasta încearcă acum să stabilească daca a fi mai avantajos un apartament într-un bloc recent construit sau în unul vechi, care implică lucrări de renovare.

"Fără parcuri, grădinițe, școli"

"Pentru cei ce au renovat curând apartamente vechi, cam cât poate ajunge o astfel de lucrare să aduci la stadiul de alb sau cu finisaje la cheie. Apartament de minim 3 camere undeva la 78mp? mobila știu că depinde de gusturi și de buget. Probabil contează și orașul, la Brașov viața este mai scumpă, apartamentele la fel

Ne gândim să ne mutăm la apartament, momentan locuim la casă într-un cartier nou, dar fără nici un viitor, ca multe altele construit haotic, cu 2 copii mici, fără parcuri, grădinițe, școli etc. Este o decizie grea de luat, dar nu știm exact ce să alegem între un apartament vechi sau nou, vechi ar fi avantajul zonei, am avea totul aproape, ceea ce ne interesează, nou este riscant, ne-am lovi de aceleași probleme, nenumărate șantiere, blocuri construite haotic, trotuare prea puține, câmp și multe alte dezavantaje cum ar mai fi traficul și zonele de interes care sunt la fel de departe, dar am înțeles că apartamentele vechi sunt un chin pentru a le aduce la stadiul de a fi locuite și te ajunge la prețul unui nou sau poate chiar mai scump.

Prețurile sunt foarte mari la Brașov, un apartament într-o zonă bună în Brașov începe de la 120 dacă ai noroc, vechi, 3 camere, chiar și 155 în aceeași zonă, ambele vechi și de renovat, iar unul nou, la periferie 140 150k. Plus TVA, plus parcări plus boxe, undeva la 180 200k.

Este o alegere destul de grea și aș vrea să-mi fac o idee de buget, timp, plusuri și minusuri", a scris aceasta pe grupul Design interior & amenajări.

"Nu cred că aveți cum să scădeți sub 30.000 euro cu totul"

Sumele vehiculate în comentarii sunt dezarmante.

"Doar manopera pentru schimbat gresie, faianță, dat glet, zugrăvit, șlefuit schimbat sanitare, electrice va costă cel puțin 10000 euro, dar nu m-ar mira dacă ați avea și oferte spre 20000. Că să va dau exemplu, o baie de refăcut complet, adică decopertat, retencuit, hidroizolație, refăcut ghenă, gresie, faianță, văruit va costă cam 1300-1600E manoperă. Dacă vreți și schimbat ceva pe sanitare, mai puneți măcar 300 E. La pereți cam 15 lei decopertatul, 12-15 lei mâna de glet, 10-12 lei 2 mâini de lavabilă. Sapă, cam 700-800euro. Dacă vă puneți uși, aveți de la 500 la 3000 ron de ușa, la termopan, geam standard de 1.5mp între 1200-2000 de ron, mobilă bucătărie măcar 25000 ron dc e la comandă, probabil spre 10000 euro pentru toată casă. Dacă includeți și mobilier, nu cred că aveți cum să scădeți sub 30000 euro cu totul."

"Recent am renovat o garsonieră, la parter, pe strada Castelului, ce a costat €30000 doar reconsolidarea ei și finisajele. O garsonieră de 40mp.

Știu că sună mult dar blocurile vechi din centrul Brașovului sunt majoritatea dezastru (umiditate, mucegai, compartimentare). Zona Racadau este o zonă liniștită și bună pentru familii dar destul de scumpă. În rest, dacă alegi varianta Tractoru’, aș merge doar pe blocurile noi de la Urban. Am avut câteva apartamente regim hotelier de amenajat în zonă și îți pot spune din experiență că restul nu sunt construite cum trebuie: Maurer auzi tot de la vecini, probleme cu izolațiile la nivelul dormitoarelor. Grandis și Qualis sunt super apropiate și vezi în casă vecinului de vis a vis, Top City au finisaje destul de proaste și prețuri mari pentru ce oferă."

"Investiția a fost destul de mare, fără a alege finisaje extrem de scumpe"

"O renovare completă a unul apartament vechi, respectiv dărâmat/renovat pereți interior, înlocuite instalație electrică și sanitară, proiect electrică și sanitară, sapă, încălzire, mobilier și electrocasnice costă undeva la aprox 50.000 euro pentru suprafață dumneavoastră. Sunt designer de interior și curând am amenajat un apartament de 98 mp, iar investiția a fost destul de mare, fără a alege finisaje extrem de scumpe."

"Apartament 3 camere, București, Bloc 1980+, 70mp, adus la alb, (manoperă plus materiale bune) undeva la 25.000€ ni s-a spus, am mai primit și pe 30.000€ oferta."

"Sunt din Brașov și v-aș recomanda să va uitați și la alte cartiere decât Racadau sau Tractorul, Scriitorilor e spre ex un cartier bun excelent poziționat și se găsesc apartamente 3 camere renovate care la începutul verii erau pe la 100k, uneori se găsesc și mai ieftine la 3 cam gen 85.000 în zone mai puțin centrale și la etajele superioare dar complet nerenovate, unde da, costurile de renovare sunt mari, în funcție de ce aveți nevoie să schimbați puteți sări ușor de 20k, poate și mult mai mult spre 40-50k dacă înlocuiți și uși și ferestre, parchet, gresie și asta fără finisaje de lux."

"În București ap.4 camere 78 mp pe noi ne-a costat cam 11000€ dar a lucrat aproape în totalitate soțul meu la tot ce presupune demolare, instalații, montaje, etc și fără turnat sape și doar jumătate din pereții casei gletuiți. Pentru cineva care nu are nici un skill în domeniu sau lipsa timp cred că 30000€ e un preț corect având în vedere că manoperă dublează prețurile. Apartamentul e renovat de astă iarnă până în primăvară."

"A costat 60k euro fără mobilă"

"Renovăm în prezent un apartament 3 camere în Astra, Brașov! Ne costă 20.000 € - estimat manoperă, materiale, instalația sanitară și cea electrică. Preț fără mobilă și electrocasnice, preț fără parchet ( îl recondiționam pe cel vechi și urmează să primim oferta)!"

"Cluj-Napoca (nu Brașov), renovat apartament vechi 80mp: înlocuit instalație electrică, înlocuit tubulatură instalație sanitară, refăcut instalație termică, îndreptat pereți, tencuit, gletuit. NU am dărâmat nimic. Costuri: instalație electrică (manoperă + materiale) 7000ron, instalație sanitară + termoficare (manoperă + materiale) 13000, finisat pereți (îndreptat + gletuit + șlefuit + 1 strat lavabil) 55lei/mp doar manoperă, gresie/faianță 80/100lei / mp doar manoperă, parchet 30lei/mp manoperă, pentru turnat șapa, cred că am plătit 3000 manoperă, nu rețin exact."

"Am renovat recent un apartament 4 camere de cca 90 mp și a costat 60k euro fără mobilă. Asta în București."

