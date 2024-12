Legatura dintre hormonul somnului si diabet - studiu

Un nivel scazut al melatoninei, hormonul care favorizeaza somnul, este legat de un risc crescut de diabet de tip 2, potrivit unui studiu publicat recent in "Journal of the American Medical Association (JAMA)".

"Este pentru prima data cand se constata o legatura intre secretia nocturna de melatonina si riscul de diabet de tip 2", subliniaza medicul Ciaran McMullan, cercetator la Brigham and Women's Hospital din Boston, unul dintre autorii acestui studiu, potrivit NBC news.

Nivelul de melatonina, produsa de creier in special in timpul somnului, este mai mare in timpul noptii, ceea ce permite reglarea ritmului circadian (ritmul biologic intern al organismului pe o durata de 24 de ore).

In prima etapa a acestui studiu, cercetatorii au inclus 370 de femei, de aceeasi varsta si aceeasi rasa, care fusesera diagnosticate cu diabet de tip 2 si alte 370 de femei care nu sufereau de aceasta boala. Ei au constatat ca participantele diabetice aveau un nivel scazut de melatonina in timpul noptii, comparativ cu grupul sanatos.

Apoi, au fost urmarite timp de 12 luni femei dintre care initial niciuna nu suferea de diabet zaharat. Cele care au dezvoltat aceasta afectiune pe parcursul studiului au avut niveluri scazute ale melatoninei nocturne.

Prin studierea datelor obtinute, cercetatorii au tras concluzia ca nivelurile scazute ale melatoninei nocturne dubleaza riscul de diabet, comparativ cu nivelurile ridicate ale acestui hormon.

Aceasta legatura a fost confirmata, dupa ce au fost luati in considerare si alti factori favorizanti ai diabetului, cum ar fi obezitatea, antecedentele familiale sau cei care tin de stilul de viata (regim alimentar, practicarea exercitiilor fizice, fumatul si durata somnului).

Secretia de melatonina a variat foarte mult la participantele la acest studiu, independent de durata somnului, cele mai ridicate niveluri fiind de cinci ori mai mari decat cele mai scazute. Sensibilitatea la insulina - hormonul care controleaza nivelul de zahar in sange - a fost mai ridicata la femeile care au prezentat niveluri crescute ale melatoninei.

Autorii acestui studiu si-au exprimat speranta ca "cercetarile lor vor conduce la alte studii care care vor pune in evidenta efectele secretiei de melatonina in organism si rolul acestui hormon in metabolismul glucozei.

Cercetari suplimentare sunt necesare inainte de a recomanda suplimente de melatonina ca mijloc de preventie a diabetului de tip 2 sau pentru ameliorarea sanatatii celor cu un nivel ridicat al zaharului in sange", au spus cercetatorii.

