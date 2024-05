Cat de potrivite sunt preparatele traditionale de Paste pentru cei mici? Atentie la cantitate!

Masa de Paste este un moment cu traditie in foarte multe familii: Cu mic, cu mare, toata lumea se aduna la masa la ora stabilita, se ciocnesc ouale rosii, apoi urmeaza festinul: drob, friptura de miel, salata de boeuf, pasca, vin... si lista nu se opreste aici.

Ce facem insa, cu atata diversitate, atunci cand avem la masa si copii mici, de alimentatia carora suntem total responsabili inclusiv in astfel de zile de "dezmat" culinar?

Pentru ca masa de Paste este o adevarata provocare, Ziare.com iti prezinta cateva sfaturi adunate de la specialistii in nutritia copiilor.

Cate oua vopsite poate manca un copil?

Daca ai norocul de un copil gurmand, nu poti decat sa te bucuri si sa nu uiti ca limita pentru cei mici este de doua oua pe zi, potrivit specialistilor. Atentie, insa, cat timp le tii in frigider.

"Ouale fierte pot fi consumate in maximum o saptamana de la fierbere, chiar si tinute la rece, deoarece prin fierbere se distruge pelicula protectoare a acestora si bacterii patogene pot intra prin porii acestora si cauza toxiinfectii alimentare", puncteaza Dr. Amalia Arhire, medic specialist endocrinolog si nutritionist in cadrul Clinicii de Nutritie KiloStop.

Evita preparatele din produse crude

Icrele si mancarurile cu maioneza (preparata cu ou crud), respectiv orice tip de alimente crude nu trebuie sa ajunga in farfuria celui mic, din cauza pericolului de contaminare cu Salmonella sau E-coli.

Daca tu esti responsabila cu mancarurile puse pe masa, atunci poti cauta o reteta simpla de maioneza facuta cu galbenus fiert tare. Cu siguranta ii vei impresiona pe toti participantii la masa!

Ce fel de carne poate manca un copil?

Avem in fata friptura de miel, poate si friptura de porc sau un pui la cuptor. Ce-i oferim copilului mic?

Sistemul de Sanatate Britanic (NHS) sustine ca alimentele bogate in proteine, cum ar fi carnea, pestele, ouale bine facute, leguminoasele cum ar fi fasolea si lintea, sunt toate potrivite a fi date inclusiv bebelusului, chiar de la 6 luni.

"In afara de proteine, ele contin si alti nutrienti folositori, cum ar fi fier si zinc, care sunt importante pentru bebelusi", se arata in document.

In acelasi document este trecuta si carnea de miel, deci, daca piticul tau pofteste, poti sa ii dai si lui cateva feliute subtiri din friptura delicioasa de miel. Chiar si de porc, spun specialistii.

Dr. Sabina Bica, Medic nutritionist in Clinica de Nutritie KiloStop, explica faptul ca este recomandat ca alimentele bogate in fier sa se regaseasca la fiecare masa. Iar carnea de porc este unul dintre ele.

"Dar, atentie: vorbim de carnea slaba, nu de cea cu multa grasime", spune ea.

Cata carne poate manca un copil?

Dr. Valeria Herdea, medic de familie, pediatru si Presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF), explica foarte clar ca un copil are nevoie de aproximativ 1 gram - 1 gram si jumatate de proteina per kg/corp.

"In general, un preparat de carne (neaparat carne crescuta ecologic, in medii civilizate) are 20 de grame de proteina. Deci din 100 de grame de carne exista 20 de grame de proteina, asa cum exista si in branza, asa cum exista si in ou. Sigur ca proteina variaza in functie de calitatea si modul in care a fost crescut animalul respectiv", mai spune dr. Herdea.

Ce alternative ai pentru mezeluri?

Mezelurile nu lipsesc de pe mesele majoritatii romanilor, insa ar fi bine, totusi, sa eviti sa le lasi la indemana celui mic.

Pentru ca mezelurile contin E-uri periculoase, precum glutamat de sodiu (E621), acid erithorbic (E315), erithorbat de sodiu (E316), acetatil de sodiu (E262), polifosfat de sodiu (E452), caragean (E 407), nitrit si nitrat de sodiu (E250 si E251), cel mai bine ar fi sa cauti alternative, te sfatuieste Elena Tambrea, medic Nutritionist Kilostop.

"Friptura rece feliata din muschi de porc sau pulpa de pui tocata la cutit si asezata in lipie alaturi de legume pot reprezenta variante la fel de gustoase pentru cei mici care, in plus, vin cu aport proteic si energetic de calitate si nu pun in pericol sanatatea copiilor nostri.

O alta varianta gustoasa si sanatoasa o reprezinta pateul din ficat de pasare preparat in casa, combinat de asemenea cu legume", spune Elena Tambrea pentru Ziare.com.

Moderatia, absolut necesara in alimentatia celui mic

Intr-un final, pentru ca lista mancarurilor de pe masa poate fi chiar mai lunga decat a celor cuprinse in acest articol, trebuie sa tii minte un singur lucru: moderatia si variatia sunt esentiale in alimentatia celui mic, fie ca este vorba despre mesele de zi cu zi de acasa, fie ca este vorba de masa in familie din Ziua de Paste.

