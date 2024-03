Un job nesatisfacator este mai rau pentru sanatate decat somajul (Studiu)

O slujba care lasa de dorit poate fi mai periculoasa pentru sanatate decat lipsa unui loc de munca, conform unui studiu publicat marti.

Cercetarea recenta, efectuata de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Manchester din Marea Britanie, a descoperit ca persoanele angajate in posturi prost platite sau cu un nivel foarte ridicat de stres pot suferi mai mult decat cele care nu ocupa niciun loc de munca.

Scopul studiului, publicat in "International Journal of Epidemiology", a fost acela de a analiza modul in care schimbarea serviciului poate afecta sanatatea si nivelul de stres.

Oamenii de stiinta au comparat starea de sanatate a persoanelor care au ramas somere cu a celor care au facut tranzitia catre un loc de munca avand o calitate mai scazuta.

In cadrul studiului, au fost monitorizati peste o mie de participanti cu varste cuprinse intre 35 si 75 de ani, someri in perioada 2009-2010. Starea lor de sanatate si nivelurile de stres cronic - indicate de hormonii de stres si alti biomarkeri asociati acestuia - au fost analizate timp de mai multi ani.

Adultii care au facut tranzitia catre un loc de munca cu o calitate mai scazuta au manifestat "cele mai ridicate niveluri de stres cronic in comparatie cu cei care au ramas someri", potrivit unui purtator de cuvant al universitatii, precum si un grad mai mare de risc de a suferi o varietate de probleme de sanatate.

Cercetarea a demonstrat ca efectuarea oricarei activitati profesionale (indiferent daca era vorba despre o slujba de calitate ridicata sau scazuta) nu a fost asociata cu o imbunatatire a starii de sanatate fizica, in comparatie cu persoanele somere.

De asemenea, "ocuparea unui loc de munca de calitate ridicata a fost asociata cu o imbunatatire a sanatatii mentale in comparatie cu somajul, insa nu au fost observate diferente in ceea ce priveste sanatatea mentala intre cei care au facut tranzitia catre locuri de munca de calitate scazuta si cea a celor care au ramas someri", dupa cum se arata in studiu.

