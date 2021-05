Ce sanse de revenire mai au partidele care au ratat intrarea in Parlament. "De el se va alege chiar praful!"

Surprize mari la alegerile parlamentare

Contactat de, analistul politic Ion Bogdan Lefter este de parere ca cele doua formatiuni politice nu mai au sanse prea mari de revenire pe scena politica, insa nu acelasi lucru il poate spune si despre politicienii mai proeminenti care au facut parte din cele doua partide."Cred ca trebuie privit catre partidele care ies din legislativ , nu reusesc sa mai treaca pragul la alegeri, caz cu caz. Exista si exemple in politica romaneasca, politica internationala, de partide care au ramas in afara Parlamentului si au revenit, de plida PNL , dar exista si exemple ca PNTCD , care nu a reusit sa mai revina dupa ce ocupase un loc important in politica romaneasca. Daca privim spre partidele cele mai cunoscute, PMP si PRO Romania, ramase acum in afara Parlamentului, vorbim de situatii diferite. Amandoua au fost fondate ca partide de lideri atunci cand au aparut neintelegeri in formatiuni politice mai puternice.PRO Romania este, de fapt, o disidenta din PSD , o vreme in combinatie si cu ALDE , cu perspective de revenire nu neaparat direct in Parlament, cat printr-o viitoare reabsorbtie in PSD . ALDE, ca atare, probabil se va dizolva", spune Bogdan Lefter.Analistul este de parere ca PMP, la fel ca ALDE, va avea soarta PNTCD, acesta subliniind ca de formatiunea politica condusa in urma cu ceva vreme de Calin Popescu Tariceanu "se va alege chiar praful"."In PMP e o alta situatie. Traian Basescu a fost motorul PMP. Pe masura ce a avansat in varsta a ajuns tot mai marginal in campul politic romanesc. PMP nu a mai reusit la alegerile parlamentare si cel mai probabil este sortit, de asemenea, unei sorti ca PNTCD, ALDE. Nu cred ca se mai poate consolida si nu mai poate reveni pe cont propriu. Noul presedinte al acestui partid Cristian Diaconescu , este un fost lider PSD si este mai degraba cunoscut ca un diplomat, tehnocrat, fost ministru de Externe.Vorbim despre partide care se vor incheia, fie prin stingere treptata, fie prin revenire. Pentru PMP probabil ca exista posibilitatea apropierii de PNL si a unei viitoare absorbtii, cele doua partide avand colaborari legate de scrutinul local. E posibila si o revenire in politica a unor figuri din PMP, dar foarte probabil nu sub sigla acestui partid, care a fost un mic vehicul politic pentru Traian Basescu . Nu exista sanse de revenire pentru aceste partide, ci pentru politicienii care sunt mai proeminenti, care au o anumita experienta politica. Probabil ei vor mai popula scena noastra politica. De ALDE cel mai probabil se va alege chiar praful", a conchis acesta.Amintim ca PO Romania si PMP nu au reusit sa convinga electoratul, astfel ca cele doua partide au ratat intrarea in Parlamentul Romaniei la alegerile din decembrie 2020. Imediat dupa publicarea primelor rezultate, Victor Ponta isi anunta retragerea intr-o postare pe pagina sa de Facebook "Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiectšŸ™ Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari! Numai bine prietenilor - numai bine tuturor celorlalti! NEVER GIVE UP! ", scria la acea vreme Ponta pe Facebook.Si Eugen Tomac, liderul PMP, isi anunta, 2 zile mai tarziu, retragerea din functia de presedinte al partidului, locul sau fiind ocupat, la Congres, de fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu "Am avut in aceasta dimineata o sedinta lunga cu colegii mei din PMP, Colegiul national al PMP si pentru ca sunt constient ca cu totii ne doream mai mult, cu totii asteptam un rezultat mult mai bun, am luat decizia de a informa colegii ca imi asum acest rezultat care ne nemultumeste, ma nemultumeste, dar in politica trebuie sa privesti viata in ochi exact asa cum este si sa iti asumi si lucrurile care iti plac si lucrurile care iti plac mai putin. Prin urmare, pentru ca imi asum acest rezultat, mi-am depus demisia din functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara ", a anuntat atunci si Eugen Tomac.