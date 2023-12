Primarul Kievului Vitali Kliciko consideră că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”plăteşte greşelile pe care le-a comis”, iar poporul ucrainean îşi pierde încrederea în liderul său în războiul împotriva Rusiei, scrie presa străină.

”Oamenii văd cine este eficient şi cine nu este. Existau şi există în continuare multe aşteptări. Zelenski plăteşte greşelile pe care le-a comis”, declară primarul capitalei ucrainene publicaţiei elveţiene 20 Minutes, citată de postul britanic Sky News.

”Oamenii se întreabă de ce nu am fost mai bine pregătiţi de acest război, de ce Zelenski a negat până la capăt că ajungem aici”, continuă Vitali Kliciko.

Primarul Kievului declară că se întreabă despre primele zile ale războiului, când forţe armate ruse au intrat pe teritoriul ucrainean şi au ajuns ”rapid” către capitală. ”Preşedintele are totuşi o funcţie importantă azi, iar noi trebuie să-l susţinem până la sfârşitul războiului”, nuanţează un pic Vitali Kliciko.

”La sfârşitul acestui război, fiecare politician va plăti pentru succesele şi eșecurile sale”, consideră el. Într-un interviu acordat la 1 decembrie revistei germane Der Spiegel, primarul Kievului a evocat o formă de autoritarism a lui Volodomir Zelenski.

Vitali Kliciko critică astfel în mod deschis decizia lui Volodimir Zelenski de a amâna alegerile prezidenţiale. El avertizează că, ”la un moment dat, nu vom mai fi atât de diferiţi de Rusia, unde totul depinde de capriciul unui singur om”.

Întrebat de jurnalist dacă democraţia este ameninţată în Ucraina, ”el stânge din buze (...) şi răspunde da”, scrie săptămânalul german. Volodimir Zelenski a amânat organizarea viitoarelor alegeri prezidenţiale în Ucraina. ”Nu este momentul”, argumenta el.

This is the end for Zelensky, admits Kiev Mayor

Kyiv Mayor Vitali Klitschko has told Der Spiegel that Ukraine is moving towards authoritarianism, seemingly making a veiled criticism of President Volodymyr Zelensky.

When was he popular? Only among Banderites and Nazi of Ukraine pic.twitter.com/18XfC8UA1z