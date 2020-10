Vlad Voiculescu o acuza pe Gabriela Firea ca n-a alocat intentionat fonduri pentru plata stimulentelor persoanelor cu handicap: "Ma asteptam totusi sa nu coboare din nou atat de jos"

"Ca viceprimar responsabil pentru domeniul social, dupa votul colegilor consilieri, ii asigur pe toti cei inscrisi in program ca vor primi ajutorul promis dupa ce ne vom prelua mandatul. Cred ca am fost cu totii cat se poate de clari in campanie in legatura cu asta. Ii rog de asemenea pe cei din Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) sa transmita acest mesaj clar tuturor celor afectati", a scris Voiculescu, marti, pe Facebook El a reprosat primarul general in functie, Gabriela Firea , ca nu a alocat fondurile necesare pentru plata acestui stimulent."Ma asteptam si totusi speram ca Firea si PSD sa nu coboare din nou atat de jos. La fel cum cei mai aprigi dictatori isi folosesc cetatenii, chiar pe cei mai vulnerabili, ca scut, administratia Firea a ales sa loveasca in adultii cu handicap din Bucuresti pentru o razbunare politica: vor sa faca sa para ca noi am fi oprit platile si sa capitalizeze pe asta pentru alegerile parlamentare! Dupa ce toata campania a mintit ca noi am vrea sa taiem stimulentele pentru cei cu handicap, astazi aflam ca Gabriela Firea si PSD - inca la butoane - nu au alocat fondurile necesare pentru aceste ajutoare financiare! In prag de iarna lasa oameni in situatii vulnerabile fara bani doar ca bietii oameni sa creada ca noi - care nu am preluat inca mandatele - am fi facut asta", a transmis Voiculescu, presedinte al PLUS Bucuresti.Potrivit acestuia, stimulentul a fost acordat de fiecare data in ultima zi a fiecarei luni, iar in luna septembrie ar fi fost oferit chiar mai repede."Pana acum, banii au ajuns la oameni de fiecare data in ultima zi a lunii, cu o singura exceptie: luna trecuta au venit mai devreme, pe 23 ale lunii. Pe 27 erau alegeri, deh", a mentionat fostul ministru al Sanatatii.Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a anuntat marti dimineata ca, in aceasta luna, plata stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap va fi amanata, urmand sa fie facuta la o data ulterioara, care va fi comunicata de indata ce DGASMB va dispune de fondurile necesare."In atentia beneficiarilor stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap! In aceasta luna, plata stimulentului financiar, in valoare totala de 28.000.000 lei, va fi amanata pana la o data ulterioara pe care o vom comunica de indata ce vom dispune de fondurile necesare. Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizata vineri. Va multumim pentru intelegere", a informat DGASMB, printr-o postare pe Facebook.