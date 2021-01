Aleksei Navalnii, detinut in rau-famata inchisoare din Moscova 'Matrosskaia tisina', controlata neoficial de FSB

Navalnii are un ordin de detentie de 30 de zile

Dovada ca este un 'detinut important'

Acesta este penitenciarul denumit 'Matrosskaia tisina' ('Tacerea marinarului'), situat in nord-estul Moscovei, unde sunt incarcerati detinuti de rang inalt pe care autoritatile incearca sa-i izoleze de lumea din afara inca din perioada sovietica.'Am citit despre aceasta (inchisoare) in carti, iar acum sunt aici', a ironizat Navalnii intr-o postare pe Instagram 'Viata rusa'.Mihail Hodorkovski, odata cel mai bogat om din Rusia , care a stat patru ani in aceasta inchisoare in asteptarea sentintei, considerat cel mai proeminent detinut din epoca Putin, i-a transmis printr-un mesaj Twitter lui Navalnii ca i se va parea dificil: 'Este greu la inceput. Si nu mult mai usor dupa. Poti fi ucis in orice moment'.Navalnii - detinut pentru moment printr-un ordin de detentie de 30 de zile , pentru ca in perioada in care afla la tratament si recuperare in Germania nu s-a prezentat la organele de politie ruse, pentru verificare, dupa o pedeapsa de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare intr-un caz de delapidare, un caz despre care el spune ca a fost instrumentat politic - ocupa o 'celula VIP' de trei persoane.El va fi tinut singur cel putin doua saptamani din cauza masurilor de precautie anti-COVID-19, a spus Aleksei Melnikov, reprezentant al Comisiei publice de supraveghere din Moscova, care monitorizeaza modul in care sunt tratati detinutii.Melnikov, care i-a facut o vizita lui Navalnii luni seara, a declarat ca celula in care se afla acesta are frigider, un ceainic electric, televizor si apa calda.Cu aceasta ocazie, Navalnii a transmis un mesaj din inchisoare in care a reiterat ca nu ii para rau ca a revenit in Rusia. 'Nu puteam sa procedez altfel. Nu este niciun fel de patetism, nici sacrificiu, nici fatalism in aceasta - o alegere complet rationala', afirma Navalnii, adaugand ca refuza sa se impace cu faradelegile din Rusia si 'sa taca, ascultand minciunile nerusinate ale lui Putin si ale prietenilor sai, afundati in coruptie', conform Svoboda.org.Marina Litvinovici, o alta reprezentanta a comisiei amintite, a declarat ca inchisoarea 'Matrosskaia tisina' este renumita pentru controlul asupra detinutilor. Navalnii este incarcerat la un etaj superior intr-o sectiune supravegheata neoficial de FSB.'Deviza acestei inchisori centrale a Kremlinului este izolarea de informatii. Este vorba de control si izolare', spune ea, adaugand ca in unele cazuri avocatilor le-a fost greu sa aiba acces la clientii lor inchisi aici, iar asistenta medicala a fost uneori refuzata celor care nu au dorit sa coopereze cu anchetatorii.Mama lui Navalnii, Liudmila, a spus miercuri ca responsabili au inchisori i-au spus ca deocamdata nu poate transmite scrisori pentru fiul ei din cauza unor problema tehnice.Olga Romanova, directoarea Fundatiei 'Rusia Incarcerata' ('Rusi sidialciaia') - o organizatie pentru drepturile detinutilor - considera ca plasarea lui Navalnii in aceasta inchisoare este o dovada ca el este un 'detinut important'.Luni, la nici 24 de ore dupa retinerea sa pe aeroportul Seremetievo din Moscova, o judecatoare - care a fost chemata la sectia de politie Himki /suburbie a Moscovei de care tine si zona aeroportului Seremetievo/ a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile, pana la 15 februarie.Inregistrarea video in care Navalnii apare in sectia de politia Himki - asteptand pe un scaun decizia judecatoarei - iar pe peretele din spatele sau se poate vedea portretul lui Ghenrih Iagoda, fost sef al NKVD (predecesorul KGB ) in anii 30 ai secolului trecut, unul din calaii stalinisti, considerat fondatorul Gulag-ului sovietic - a starnit stupefactie atat in strainatate, cat si in Rusia. Sedinta de judecata ad hoc la sectia de politie din Himki, unde Navalnii fusese dus dupa retinerea sa pe aeroport, a amintit multora de procesele din perioada stalinista, conform postului de radio Eho Moskvi.CITESTE SI: