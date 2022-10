Peste 11.000 de vizitatori la Festivalul Vinului Moldovei 2019

Peste 11.000 de vizitatori si aproximativ 44.000 de pahare de vin consumate - acesta este bilantul celei de-a doua editii a Festivalului Vinului Moldovei, care a avut loc la Snagov in weekend-ul 14-15 septembrie.

La acest eveniment dedicat Republicii Moldova au participat, prin intermediul Oficiului National al Viei si Vinului, 32 de crame, care au prezentat publicului din Romania peste 200 de etichete de vin, majoritatea dintre acestea fiind premiate la marile competitii internationale de profil.

Este vorba de Asconi, Agrici, Atu Winery, Bardar, Barza Alba, Basavin, Bostavan, Castel Mimi, Chateau Vartely, Cricova, Carlevana Winery, Doina Vin, Fautor, Gitana Winery, Imperial Vin, Kazayak Vin, Maurt, Milestii Mici, Asociatia Micilor Producatori, Carpe Diem, Purcari, Radacini Wines, Salcuta, Suvorov Vin, Timbrus, Vinaria Hincesti, Vinuri de Comrat, Vinaria din Vale, Vinia Traian, Chateau Cristi, Vinaria Dac, Tomai Vinex, Equinox etc.

Participantii la eveniment au avut posibilitatea de a savura preparate traditionale moldovenesti, dar si reinterpretate, gatite in cadrul unor sesiuni de live cooking sustinute de Chef Constantin Turculet si Chef Catalin Constantin.

De asemenea, vizitatorii s-au putut relaxa pe malul lacului din Snagov, iar cei mici s-au distrat in voie in zonele create special pentru ei.

In fiecare seara, pe scena de la Lagoo-Snagov au urcat artisti de renume: Irina Rimes, The Motans, Robin and the Backstabbers, Alex Calancea & Lupii, Timpuri Noi, Mihail, FiRMA si Dara, iar gazda evenimentului a fost Cosmin Tudoran, binecunoscut blogger de vin, somelier, degustator autorizat si fost solist al trupei Cassa Loco.

"Am pastrat formatul de anul trecut, spatiul de eveniment si conceptul, pentru ca suntem de parere ca aceasta este formula potrivita pentru a ne promova: combinatia de muzica, vin de calitate si gastronomie moldoveneasca.

Misiunea principala a Oficiului National al Viei si Vinului, care reuneste toate cramele din Moldova sub brandul de tara Wine of Moldova, este de a promova toate aceste crame pe plan international si pentru a le oferi producatorilor sprijin in ceea ce priveste exportul.

Romania este a doua piata ca valoare si volum unde exportam, conform cifrelor de anul trecut. Este o piata foarte importanta pentru noi si, intr-adevar, inclusiv dupa evenimentul de anul trecut mai multe crame au gasit parteneri in piata romaneasca.

Acesta este doar unul dintre evenimentele pe care le avem in Romania. Pe 20-22 septembrie vom fi la Iasi, iar pe 27-29 septembrie, Wine of Moldova ajunge la Baia Mare", a declarat Irina Bistritchi, director adjunct ONVV.

Festivalul Vinului Moldovei este primul si singurul festival de vinuri digitalizat din Romania care, prin utilizarea tehnologiei dedicate, a reusit sa faciliteze informarea publicului si accesul rapid la toate detaliile si activitatile festivalului.

Accesul la eveniment s-a facut printr-o bratara identificabila prin cod unic, care a fost scanata la fiecare degustare, vizitatorii avand astfel posibilitatea de a oferi vinului degustat un rating pe o scara de la 1 la 5, prin intermediul unei interfete digitale.

Vinul Moldovei. O legenda vie este brandul de tara care reuneste toti producatorii de vinuri din Republica Moldova si este marca inregistrata sustinuta de Oficiul National al Viei si Vinului.

Acesta a reorientat complet industria viticola din aceasta tara catre calitate si excelenta, de aceea Vinul Moldovei este un vin al schimbarii si al transformarilor, dar si o promisiune si un angajament fata de consumatori.

Un eveniment Vinul Moldovei - O legenda vie

