Malaria revine puternic în țări din Africa frecventate de români. Țânțarul „Steve” este imun la pesticide și preferă zonele urbane

O nouă specie de țânțar provoacă infecții cu malarie în Africa, alimentând o preocupare tot mai mare de sănătate publică. Țânțarul Anopheles stephensi, prescurtat de unii entomologi în „Steve”, a fost depistat până acum în șapte țări africane, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Țânțarul, originar din Asia de Sud, a fost detectat pentru prima dată în Djibouti în 2012. De atunci, rata de răspândire a malariei în țară au crescut exponențial.

Cele mai recente date arată că boala provocată de această specie s-a extins în mai multe țări africane, printre care Etiopia, Kenia, Nigeria, Gana sau Zanzibar.

Ce scrie presa din Tanzania

Situația s-a schimbat alarmant în ultimele luni, fiind semnalate tot mai multe cazuri de malarie pe continentul African.

Zanzibar se confruntă acum cu o revenire surprinzătoare a bolii ucigașe globale, se arată într-un articol publicat pe tanzaniatribune.com.

În ciuda intervențiilor de succes care au menținut o rată de prevalență de 0,4% timp de peste un deceniu, recenta creștere a cazurilor de malarie între octombrie și decembrie anul trecut a trimis a trimis undă de șoc în insule.

Secțiile Spitalului Mnazi Mmoja sunt pline de pacienți care luptă pentru viața lor. Ministrul Sănătății, Nassor Ahmed Mazrui, a raportat inițial trei decese cauzate de malarie la jumătatea lunii decembrie, dar bilanțul a escaladat rapid la 36 în decurs de două săptămâni.

Cazurile de malarie au crescut vertiginos de la 3.223 de persoane diagnosticate în 2022 la 3.563 de persoane pozitive în iunie 2023. În același timp, spitalizările au crescut de la 282 la 423 în aceeași perioadă.

Mazrui atribuie această creștere neașteptată unei scăderi a imunității în rândul populației Zanzibar din cauza unei perioade prelungite fără malarie, determinând eforturi urgente ale guvernului de a asigura medicamente pentru tratament.

Noua specie de țânțar preferă zonele urbane și este imună la pesticidele uzuale

Spre deosebire de alți țânțari care se reproduc în râuri și mlaștini, „Steve” este o insectă urbană, care prosperă în zonele uscate.

Are nevoie doar de puțină umiditate, cum ar fi apa depozitată în containere, anvelope și jgheaburi, pentru a supraviețui.

De asemenea, specia înțeapă în aer liber în timpul zilei și este imună la pesticidele utilizate în mod obișnuit.

„Este o amenințare în mediul urban, este o amenințare pentru strategiile noastre existente acum, deoarece folosim în mare parte strategii de interior. De asemenea, este greu de detectat și este foarte rezistent. Rămâne în climă foarte aspră și este foarte greu de eliminat dintr-un mediu”, spune dr. Dorothy Achu, liderul OMS pentru boli tropicale din Africa, potrivit bbc.com.

Zone precum „situl din Patrimoniul Mondial” Stone Town și Bwawani sunt acum considerate predispuse la infectări, din cauza mizeriei.

Apa stătută, zonele umede, tomberoanele sparte și tufișurile supra-abundente sunt identificate ca potențiale locuri de reproducere pentru țânțari, ceea ce agravează și mai mult problema.

Călătorii, studenții și agenții de securitate care petrec mult timp în aer liber sunt, de asemenea, sfătuiți să ia măsuri de precauție pentru sănătate.

Numărul românilor diagnosticați în ultimele luni

11 români, care au călătorit în zone tropicale, au fost diagnosticați cu malaria în ultimele trei luni, a anunțat marți, 30 ianuarie 2024, Ministerul Sănătății.

În ciuda acestei crize de sănătate publică, semnalată inclusiv de ziarele din Tanzania, unii operatorii de turism români insistă să transmită turiștilor care vor să-și petreacă vacanța în Zanzibar că nu sunt expuși pericolului de a contacta boala, dacă respectă niște banale reguli de igienă.

”În Zanzibar incidenta de malarie este sub 1%, conform World Health Organization (voi pune link-ul cu sursa in primul comentariu), ceea ce a determinat că insula sa fie scoasa de pe toate listele de avertizare. Nu exista recomandare din partea WHO pentru tratament profilactic sau vaccin pentru turiștii care ajung în Zanzibar (vaccinul oricum este disponibil doar in Africa, nu si in Europa)! Exista cazuri extrem, extrem de sporadice si 99% sunt la localnici. Noi avem resorturi de 3 ani pe insula, în tot acest timp am avut turiști de la 1 la peste 75 de ani, si nu am avut nici măcar un singur caz de turist care sa contacteze aceasta boala”, este mesajul postat pe Facebook, marți 30 ianuarie 2023, de Mihai Ioniță, reprezentantul unui grup hotelier din Zanzibar.

Mesajul menit să asigure turiștii că totul este în regulă în această destinație africană tot mai curtată de români este însoțit de un link către un articol publicat pe site-ul World Health Organization care informează că sunt zero cazuri de malarie în Zanzibar.

Articolul respectiv datează totuși din octombrie 2022.

O asistentă medicală care susține că lucrează într-un spital din orașul Stone Town, Zanzibar, explică faptul că în ultima vreme cazurile de malarie au crescut, dar boala nu este ”de speriat”, având în vedere că există tratament eficient, dacă este aplicat la timp.

”Eu lucrez în spital în Stone Town și cazurile de malarie în ultimul timp au crescut. Singura modalitate de a fi infectat este prin pișcătura de țânțar. Nu e atât de grav. Medicamentele anti malarie disponibile în orice farmacie sunt foarte eficiente daca tratamentul e început de la primele simptome. Nu e nevoie de tratament profilactic. Doar bucurați-vă de vacanta si protejați-vă cu soluții/creme împotriva țânțarilor”, este comentariul postat de Irina Larisa, la mesajul postat pe grupul de Facebook destinat călătoriilor în Zanzibar.

Ce este malaria și cum se manifestă

Malaria este o boală severă, care la om poate fi cauzată de patru specii distincte de protozoare din genul Plasmodium (Plasmodium falciparum, Plasmodium Vivax, Plasmodium Ovale și Plasmodium Malariae), care sunt transmise prin înțepătura infectantă a unei femele de țânțar Anopheles.

Alte căi de transmitere ale malariei sunt transplacentar, prin utilizarea de ace nonsterile între utilizatorii de droguri, prin transfuzii de sânge sau transplant de organ.

Perioada de incubație este dependentă de specia de Plasmodium, fiind de 9-14 zile pentru P. falciparum, 12-18 zile pentru P. vivax și P. ovale, 18-40 zile pentru P. malariae. Anumite tipuri de P. vivax, cea mai mare parte regăsite în zonele temperate, pot avea o perioada de incubație de 6-12 luni, potrivit Ministerului Sănătății din România.

În cazul transmiterii transplacentare sau sanguine, perioada de incubație este mai scurtă.

Caracteristicile clinice ale formei necomplicate de malarie sunt comune pentru cele patru specii, diferită fiind evoluția acestora.

Simptomele sunt nespecifice, cele mai frecvente febra (devenită în unele țări tropicale sinonim al malariei), vărsăturile și hipotensiunea ortostatică.

În cele mai multe cazuri, malaria este diagnosticată clinic pe baza episoadelor de febră sau în funcție de aspectul febrei.

Diagnosticarea promptă și acurată a malariei favorizează ințierea rapidă a tratamentului specific.

În cazul întârzierii tratamentului, evoluția poate fi către comă, convulsii generalizate, hiperparazitemie, anemie hipocromă, tulburări hidroelectrolitice, insuficiență renală, hipoglicemie, hemoglobinurie paludică, colaps cardiovascular cu șoc, coagulare intravasculară diseminată, edem pulmonar, deces.

În țările endemice pentru malarie, copiii cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani și femeile însărcinate dezvoltă cu o frecvență mai crescută forme severe de malarie.

În Europa, în ultimii ani a fost raportată o creștere a numărului de cazuri de malarie de import, ca urmare a intensificării călătoriilor în zonele endemice pentru malarie (în scop turistic sau lucrativ), dar și din cauza faptului că măsurile de prevenire nu sunt implementate de către călători. De asemenea, au fost raportate cazuri autohtone de malarie în regiuni anterior considerate “malaria-free”.

Este disponibil un vaccin împotriva malariei inclusiv în România.