Zelenski, în a doua zi a summitului NATO de la Vilnius: ”Înțeleg că vom primi invitaţia de aderare când o vor permite măsurile de securitate”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri la a doua zi a summitului NATO de la Vilnius, în Lituania, relatează CNN.

Zelenski declară presei, la sosirea la summit, că are ”trei probleme prioritare” pe agendă în a doua zi a reuniunii.

El precizează că acesta sunt un nou pachet de arme, o invitaţie în NATO şi ”garanţii de securitate pentru Ucraina pe drumul către NATO”.

”Vrem să fim pe aceeaşi lungime de undă cu toată lumea, cu toată înţelegerea şi înţeleg că vom primi această invitaţie (de aderare la NATO) atunci când o vor permite măsurile de securitate”, a declarat el.

Kievul ”va vorbi despre apărare, securitate, armament şi «formula de pace» a preşedintelui Zelenski” în a doua zi a summitului NATO, a anunţat într-o postare pe Telegram şeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak.

A short commentary by Ukrainian President #Zelenskyy before the start of the official part of the summit in #Vilnius. pic.twitter.com/8ZCEvuSJas