Șeful de promoție cu 10 pe linie nevoit să facă naveta 40 de kilometri zilnic: ”E obositor, dar și frumos, mai ai ocazia să socializezi”

Șeful promoției de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei este Gabriel Rusu, un tânăr de 19 ani, din localitatea Ciocănești. Tânărul absolvent a făcut naveta zilnic, vreme de patru ani, peste 40 de kilometri dus - întors, între Ciocănești și Vatra Dornei.

Deși anii de școală i-au adus doar medii de 10, atât la gimnaziu, cât și la liceu, nu se consideră tocilar, ba chiar mărturisește că detestă să memoreze informații fără să facă asocieri, fără să-și structureze lecțiile, fără să se folosească de imagini.

„Nu sunt tocilar, eu nu pot reține învățând pe de rost, ci doar logic, pe baza unor asocieri, a unor imagini și a unor rezumate. La clasă eram atent, receptiv, iar acasă lăsam undeva la 20 – 30% pentru aprofundare. Nu am avut niciodată nevoie de meditații, nici acum pentru bacalaureat, având în vedere că cerințele examenului sunt din materia de liceu, nu văd de ce aș avea nevoie”, spune adolescentul, citat de monitorulsv.ro/

Gabriel a absolvit specializarea Științe ale Naturii. „Au fost ani de care îmi amintesc cu plăcere, asta și datorită dirigintelui nostru, prof. Mihai Cioată, care a avut grijă să formăm un colectiv unit, închegat. Din păcate, la jumătatea clasei a IX-a a intervenit pandemia care a întrerupt cursul normal și care ne-a ținut un an și jumătate în online. Am pierdut mult pe partea socială, dar pe partea de lecții, noi am făcut cursuri în online regulat, profesorii s-au preocupat, ne-au trimis constant materiale”, mărturisește Gabriel, potrivit sursei citate.

Naveta i-a fost decontată integral doar în clasa a IX-a, în anii următori statul subvenționând nici măcar jumătate din costul acesteia. „Erau cam 40 de minute dus, 40 de minute întors. Plecam la 7.20 dimineața și ajungeam aproape de 15.00. Mai rău a fost în clasele a IX-a și a X-a, când am prins niște autobuze mici, microbuze aglomerate și mie îmi era rău de mașină. Microbuze de 20 de locuri în care eram 40 de persoane. Exceptând partea asta, e obositor, dar și frumos, mai ai ocazia să socializezi și devine rutină la un moment dat”, a mai spus absolventul.

