Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, s-a declarat nemulțumit luni, 31 octombrie, de gradul de absorbție a fondurilor europene.

Întrebat la Profit News TV dacă este mulţumit de absorbţia de fonduri europene din exerciţiul anterior în special, Marcel Boloş a răspuns: ”Nu sunt mulţumit, este păcat ca banii aceştia care sunt în risc de decomitere să nu îi vedem în proiecte de autostrăzi, în infrastructura de apă şi canalizare”.

El a precizat că este vorba de 9 miliarde de euro. ”România are nevoie de autostrăzi, se vede cu ochiul liber, are nevoie de infrastructură, are nevoie de dezvoltare pe termen lung. Noi când am negociat aceşti bani pentru acest lucru i-am negociat. Cât de ruşinos poate să fie ca acum, când banii aceştia, mai e un an şi vezi că îi pierzi, îi iei de la sectoare precum apă şi canalizare”, a mai spus Marcel Boloş.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a arătat că ”este un exerciţiu de moralitate, când te uiţi în spate şi vezi că aceşti bani îi piezi nu că ai avut sancţiuni, ci pentru că nu ai avut un management corect al lor”.

Despre banii din PNRR, ministrul a precizat că, în prezent, au fost încasați 6,3 miliarde euro, iar cererea a doua de plată, de 2,8 miliarde euro, este aproape finalizată dacă închidem problema decarbonării şi a avertizorilor de integritate.

Ads

”Avem 3,79 miliarde euro încasaţi din prefinanţate şi recent ne-a intrat diferenţa, banii de pe cererea de plată numărul 1, de 2,6 miliarde de euro, deci astăzi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt încasaţi. Mai avem cererea de plată numărul doi, să nu omitem acest lucru, aceasta este de 2,8 miliarde euro, şi este aproape finalizată dacă închidem problema decarbonării şi a avertizorilor de integritate şi mai avem mărunţişuri. Intră, după cum arată lucrurile, la începutul anului viitor”.

Boloş a recunoscut că sunt şi probleme în atingerea jaloanelor, dând exemplul decarbonizării, a avertizorilor de integritate, mediu curat sau reforma pensiilor.

Ads