Actriță ucisă în timpul unei concert pentru soldații ruși în Ucraina ocupată. Momentul exploziei în care ar fi murit zeci de militari VIDEO

O actriţă rusă, Polina Menşih, a fost ucisă într-un atac ucrainean în timp ce dădea un spectacol în faţa trupelor din Doneţk, în Ucraina ocupată, a anunţat teatrul pentru care lucra.

Kievul susţine că în jur de 20 de soldaţi ruşi au fost ucişi în acest atac, în timp ce autorităţile ruse nu au făcut niciun comentariu în legătură cu existenţa unor victime, relatează BBC.

O sală de dans din Ucraina ocupată în care Polina Menşih (40 de ani) dădea un spectacol a fost lovită de un bombardament ucrainean, în cursul zilei de duminică, 19 noiembrie. Actriţa fusese chemată pentru un spectacol menit să celebreze o sărbătoare militară rusă.

Sala de dans locală avea o capacitate de aproximativ 150 de locuri, potrivit relatărilor locale. Ucraina a declarat că în jur de 20 de soldaţi ruşi au fost ucişi în atac, dar autorităţile ruse nu au comentat acest lucru.

Un videoclip care pretinde că arată momentul loviturii a fost încărcat pe reţelele sociale. O femeie, aparent Polina Menşih, este văzută pe scenă cântând o melodie şi acompaniindu-se de chitară, înainte de a se auzi o explozie şi de a se stinge luminile sălii.

Various Russian milbloggers report that a Ukrainian HIMARS missile hit a venue in the village of Kumachove which hosted a concert for Russian servicemen. Singer Polina Menshikh and an unknown number of soldiers were killed. This is allegedly the moment of impact. pic.twitter.com/fFnAwpbWtV