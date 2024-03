Preşedinta Parlamentului European afirmă că spaţiul Schengen nu va fi complet până nu va adera şi România. „Sunt angajată 100% pe această cale”

Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, a declarat miercuri, 6 martie, că Spaţiul Schengen nu va fi complet până nu va include şi România.

Prezentă la Bucureşti, unde participă la Congresul PPE, Roberta Metsola a subliniat că va susţine integrarea României în Schengen, inclusiv în cadrul discuţiilor cu autorităţile din alte ţări.

"Spaţiul Schengen nu va fi complet până când nu va intra şi România în acest spaţiu. În decembrie 2022 am fost în Bucureşti, cu câteva zile înainte de a fi luată decizia de a nu accepta România şi Bulgaria, şi îmi aduc aminte că v-am văzut şi că v-am spus că, în timpul mandatului meu, ca preşedintă a Parlamentului European, vom putea să vedem şi România în Schengen. Astăzi, sunt angajată 100% pe această cale. O decizie foarte importantă va fi luată la sfârşitul acestei luni, pe 31 martie", a spus Metsola, în cadrul unui dialog cu tineri din România, desfăşurat la Opera Naţională.

Ea a menţionat că România este susţinută de "prieteni numeroşi", care o vor ajuta să ajungă în Schengen.

