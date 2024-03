Cum exploatează Piedone strategia „omului din popor”. Politolog: ”Dejunul cu muncitori este de manual”

Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, este cotat cel mai bine în majoritatea sondajelor de opinie pentru a câștiga Primăria Capitalei. El este văzut adesea „pe teren”, printre oamenii din sectorul său, promițând pe loc soluții, vorbind cu ei, ascultându-le nemulțumirile și comunicând într-un limbaj colocvial, tocmai pentru a da senzația votanților de „om din popor”.

Acesta nu ezită să ia masa pe șantier cu muncitorii, să spargă o ceapă cu pumnul la târgurile tradiționale din București sau să își mustre angajații de la Primărie de față cu camerele pentru a-și consolida imaginea de primar pus pe treabă. Tehnica electorală folosită de Piedone a fost una utilizată cu succes și în trecut de către alți candidați, însă mijloacele social-media din ziua de astăzi pe care le are la dispoziție îi amplifică și mai mult popularitatea.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că strategia de campanie a lui Cristian Popescu Piedone este una studiată, iar populismul este „maniera naturală” a primarului de la Sectorul 5.

„Fiecare are personalitatea lui, dar el a mai folosit-o în trecut. El a folosit inclusiv strategia pe care în momentul de față o folosește Horia Constantinescu și anume, de pe poziția de președinte al Protecției Consumatorului, el a luptat pentru produse sănătoase, împotriva capitalismului odios. Altfel spus, populismul a fost maniera naturală pe care Popescu, zis Piedone, a folosit-o”, a precizat profesorul Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Politologul spune că strategia această îi permite să se apropie de „publicul obișnuit”.

„Genul acesta de comunicare care a atins acum apogeul cu celebrul dejun cu muncitori îi permite să sensibilizeze votanți dintr-o categorie din care ceilalți candidați nu au acces, nici medicul Cîrstoiu. Pot să încerce, dar nu au acces. Dejunul cu muncitori este de manual”, a completat acesta.

Cristian Pîrvulescu a făcut o comparație între strategia electorală folosită de Popescu Piedone și metodele folosite de Dragnea în urma recomandărilor date de consultanții israelieni.

„Este o strategie standard. Nu știu dacă are sau nu consultanți israelieni, dar atunci când au venit consultanți israelieni în România și îl sprijineau pe Dragnea, l-au învățat să folosească metoda israeliană, să-i spunem metoda Netanyahu, și anume să meargă prin piețe și să mănânce pe la oameni, să ia produse de pe tarabă din piață, să ia roșia de pe tarabă și să o mănânce. Ce poate să fie mai apropiat de oamenii obișnuiți”, spune profesorul.

Acesta a subliniat că oamenii realizează că totul este un joc electoral, dar „îl apreciază pentru că îi măgulește”.

”Genul acesta de comunicare este o comunicare pe care foarte puțini politicieni sunt capabili să o folosească. Legitimitatea pe care o au personajele acestea este o legitimitate carismatică. Este o legitimitate personală. Nu o pot lăsa moștenire. Nu pot să creeze instituții. Este genul de popularitate pe care și-a creat-o el și pe care doar el o poate exercita”, precizează Pîrvulescu.

Profesorul Pîrvulescu a explicat un paradox în cazul exploatării cazului Colectiv. Acesta spune că Popescu Piedone a preluat mesajul anti-sistem de la USR, în interes propriu.

„Este un candidat atipic, este un candidat anti-sistem, e un candidat de protest, care se victimizează. Sunt atât de multe caracteristici care îl fac apropiat unui public pe care USR l-a pregătit pentru Popescu Piedone. Este paradoxal, pentru că Popescu Piedone a fost încarcerat pentru Colectiv și pe ruinele Colectiv a apărut de fapt USR în 2016, dar votul de protest, votul anti-sistem, mesajul anti-sistem poate fi preluat foarte bine de un populist care are antrenament și poate fi dus mai departe”, punctează politologul.

Cristian Pîrvulescu este de părere că, dacă joncțiunea dintre Piedone și electoratul AUR reușește, atunci formațiunea lui Simion ar avea o trambulină nesperată, iar jocurile pentru alegerile prezidențiale se pot schimba.

„Zisul Piedone poate face joncțiune cu electoratul AUR și poate oferi AUR o trambulină pe care nu o mai avea. AUR urma să fie laminat la alegerile locale, pentru că nu are aleși locali, nu știu dacă se va apropia de AUR, tentația lor este de a-l folosi, de a-l recupera. Tot mesajul lor anti-sistem, în fața mecanicii electorale piere. Ceea ce are Piedone este că are în spatele lui resurse extraordinare în Sectorul 5”, spune politologul.

„Dacă joncțiunea dintre AUR și Piedone reușește, atunci prezidențialele se refac, pentru că noi asistăm acum la o competiție pentru prezidențiale”, a încheiat Pîrvulescu.

Exercițiile de imagine eficiente ale lui Popescu Piedone

Într-o postare de pe Facebook, care a devenit virală, primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, apare la o terasă într-un târg din București, înconjurat de prieteni, în timp ce sparge o ceapă, pe care o servește cu slănină și cârnați.

"Mi s-a făcut poftă de slană și-am plecat s-o caut prin târg, cum mi-e obiceiul de ani buni. Am găsit-o unde bănuiam, cu același gust unic de Ardeal! Mă aștepta rezemată de niște cârnăciori afumați și povestea ceva cu un mușchiuleț crescut pe pajiștile curate de la Jijia în sus.”, scria Piedone în descrierea videoclipului.

Gestul, care poate părea normal pentru un om de rând, venit de la un politician, scurtează distanța politician-alegător, dându-i omului de acasă sentimentul că Piedone este un „om din popor”.

„Am spart o ceapă și-am încropit o câmpenească ardelenească, laolaltă cu amicii, chiar în buza tarabei”, mai scria Piedone în descrierea clipului făcut în târg, postat pe Facebook.

De regulă, textele lui Piedone sunt scrise simplu, pe limba oricui, într-un ton prietenos, tocmai pentru a da senzația oamenilor că este „unul de-ai lor”.

După ce ia masa, primarul pleacă prin târg și se oprește să vorbească cu cei prezenți acolo.

Comportamentul politic al lui Popescu Piedone este unul binecunoscut, în nenumărate rânduri apărând „pe teren”, mai mereu filmat, vorbind cu oamenii de rând, cu muncitori sau mici comercianți.

În cea mai recentă apariție a sa, primarul a luat masa, pe bordură, lângă un șantier de pe raza Sectorului 5, alături de muncitori, la o „câmpenească”, așa cum îi place acestuia să zică.

„Printre ai mei, de la firul ierbii, unde mă simt foarte bine! Printre oamenii buni, dedicați și muncitori! (...) Am discutat cu ei, am rezolvat câteva probleme, am făcut câteva planuri pentru comunitate, am glumit împreună și am râs împreună!”, a scris Piedone în descrierea videoclipului.

La un moment dat, Piedone îi dă bani unui inginer prezent pe șantier și îi spune să cumpere mâncare, în timp ce pe fundalul videoclipului rulează o piesă de muzică populară cu versurile „Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor”.

„Du-te și ia și tu 3-4 pâini. Mi-e foame, mă apuc să mănânc. Ce avem, salam, parizer, șuncă, ceapă, oțet, ce-o fi acolo”, dă indicații acesta.

În timpul „mesei câmpenești” edilului de la 5 i se raportează de către un inginer stadiul lucrărilor, iar Piedone pune întrebări, lăsând senzația că nu se oprește din muncit nici în timpul mesei.

Ulterior, Popescu Piedone își instalează un birou în aer liber la care își așteaptă cetățenii să-și spună problemele.

La un moment dat, o doamnă cu un copil de mână îi aduce primarului două iconițe spunându-i că se roagă pentru el. Pidone ia iconițele și le pupă. Urmează o altă „audiență” în care administratorul unui bloc din zona în care se fac lucrările îi spune primarului că a început să cadă tencuiala de pe clădire, la care Piedone răspunde prompt „îl băgăm în reabilitare”, părând să rezolve, din nou, o problemă a cetățenilor din sector.

Într-o altă postare, primarul de la Sectorul 5 se autointitulează „lup”, „blând cu oamenii, dar fiară cu neoamenii” și folosește adesea tehnica victimizării pentru a ajunge la oameni, profitând de condamnarea considerată de el „nedreaptă” în cazul Colectiv.

Acestea sunt doar câteva dintre multele exemple de exercițiu electoral făcute de primarul de la Sectorul 5, care par să dea rezultate foarte bune, având în vedere sondajele de opinie realizate până acum, acesta fiind cotat foarte bine în ochii alegătorilor bucureșteni, uneori la diferențe mari față de competitorul său direct, Nicușor Dan.

Potrivit unui ultim sondaj dat publicității de Antena 3, realizat de Asociația Româno-Americană, Popescu Piedone ar avea o intenție de vot de 45%, urmat de Nicușor Dan cu 28% și de candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu, cu 18%.

Un alt sondaj, realizat de Avangarde la comanda Digi24, îl dă câștigător tot pe Piedone, cu 44% din voturi.

Un singur sondaj recent, cel realizat de Sociopol, îl dă câștigător pe Nicușor Dan, cu 34%, dar la o diferență mică de Popescu Piedone, de doar 4 procente.

