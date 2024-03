PNL, în impas major înaintea alegerilor. Analist: “Există temerea să nu se creeze o forță revoluționară în interiorul partidului”

PNL trece prin momente dificile cu doar câteva luni înainte de alegeri. Motivul principal este reprezentat de listele comune pentru alegerile locale, iar mulți dintre liderii din teritoriu au anunțat deja că vor candida separat.

Alin Nica, șeful PNL Timiș, spune că indiferent de ce a decis conducerea partidului, în privința sa, va candida din partea unei formațiuni de dreapta. De asemenea, filiala PNL Prahova a trimis o scrisoare de susținere pentru Iulian Dumitrescu, în vederea continuării cu un nou mandat la Consiliul Județean.

Ca răspuns, președintele partidului a anunțat că nu s-a luat încă o decizie în acest sens.“Nu am validat candidații la filiala Prahova”, a declarat Nicolae Ciucă, întrebat fiind dacă îl susține pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat în contextul în care acesta este cercetat sub control judiciar de DNA sub acuzația de luare de mită.

La Iași, primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, au anunțat că nu vor face alianță cu PSD și au intrat în conflict direct cu aceștia pe tema susținerii prefectului Bogdan Cojocaru, liderul PSD, căruia PNL i-a cerut demisia invocând conflict de interese. Acesta trebuie să organizeze alegerile dar candidează și pentru șefia Consiliului Județean.

Liderul PNL Brașov, Adrian Vestea, a declarat că indiferent de decizia „de la Centru” și negocierile liderilor mari ai PNL și PSD, ei vor candida separat. De partea lor, s-au anunțat și liderii filialelor din Dâmbovița, Dolj, Călărași și Vâlcea, care au susținut și ei că nu vor accepta să candideze la alegerile locale pe liste comune cu candidați PSD.

În luna februarie, Vasile Blaga spunea că alianța cu PSD în alegeri trebuie decisă înainte de a se scinda, și mai mult, cele două tabere din partid.

“Eu cred că e obligatoriu să amânăm Consiliul. O să râdeţi ... e albă sau neagră. Se rupe hamul ori moare calul. Asta este vorba, am trecut prin asta şi am câştigat mereu”, a declarat fostul președinte al PNL.

Ilie Bolojan, un alt nume cu greutate în partid, a fost de asemenea foarte vocal împotriva alianței cu PSD pentru alegerile locale.

”O reașezare a forțelor politice”

Ziare.com a stat de vorbă cu analistul politic Radu Delicote despre posibilitatea unei desprinderi din PNL a celor nemulțumiți de deciziile luate la nivel central.

“În general sunt organizațiile puternice din PNL, și nu cele din fostul PDL. Eu o văd ca pe o formă de negociere, și ca orice negociere, în momentul de față, poate să fie și cu frumosul și cu urâtul, și cu voce tare și în șoaptă. Fiecare încearcă să își maximizeze șansele.

Câștigătorul, dacă reușește să aibă la locale majoritate, și în Consiliul Local, și în cel Județean, îi va asigura liniștea politică pentru următorii trei ani. O să vedem o rearanjare foarte interesantă anul acesta, nu doar la PNL.”, spune analistul.

Care ar putea însă să fie alternativa pentru cei care nu sunt mulțumiți de actuala conducere a PNL?

“Nasul meu de analist mă duce către Ludovic Orban, care și-ar dori, dar nu o reîntoarcere clasică în PNL, ci o coagulare a PNL-ului dezamăgit sub conducerea lui. Pentru că vrea să intre în Parlament și să își maximizeze rezultatele parlamentare. PNL nu cred că se va rupe ca atare, dar vor fi din ce în ce mai mulți nemulțumiți dacă negocierile acestea eșuează din punctul lor de vedere. Un fost lider, poate să nu fie Ludovic Orban, poate fi altcineva din interiorul PNL care să coaguleze toate forțele acestea, dar după locale.”.

Analistul politic mai spune că PNL nu se va rupe ca atare, ca partid, înainte de alegerile locale. După finalul verii însă, după sfârșitul campaniei prezidențiale și în pregătire a celei pentru parlamentare, cei care nu se regăsesc pe liste pentru locuri eligibile, ar putea alege să schimbe formațiunea. Cazul liderului de la Timiș care a pierdut filiala pe care o conducea, din cauza luărilor de poziție, nu este însă un exemplu care să dea de înțeles că vor urma și alte schimbări de acest gen înainte de alegerile locale.

“Atunci vom vedea o reașezare a forțelor politice. Mă gândesc că leadershipul PNL vrea să mențină toate ‘incendiile’ acestea micuțe cât mai sub control. Cred că se uită și la precedent, există și temerea aceasta să nu se creeze o forță revoluționară în interiorul partidului.

S-ar putea să dorești să sacrifici câțiva jucători politici, fie ei buni, ca să poți să păstrezi în coeziune toată alianța până la alegerile locale. Nu mai târziu, pentru că de acolo marile negocieri se vor duce în funcție de majoritate și de voturi.”, spune Radu Delicote.

Analistul a mai precizat că puterea politică va fi decisivă, iar cei care vor rămâne pe dinafară vor reanaliza care sunt cele mai bune șanse pe care le au.

“Se vor uita la un lider politic care va vrea să creeze o forță politică, fie ea și parlamentară, care să conteze fie și la nivel de alianță. Interesul va fi să existe un lider politic, destul de bine ancorat în strategia momentului, ca să coaguleze toată mișcarea aceasta în curtea lui.

Ar putea fi și un lider de tipul lui Bolojan. În funcție de rezultatele pe care PNL, PSD, USR le vor avea la locale, acolo se tranșa posibilitatea ca un nou lider să se afirme sau nu.”, a mai afirmat specialistul.

De asemenea, un aspect important este reprezentat de scopul fiecărui partid în parte, acesta fiind strâns legat și de rezultatele din sondaje.

“Fie că sunt la putere sau în opoziție. Fiecare partid are un obiectiv electoral:

- PSD să își conserve locul în parlament și să reușească să dea președintele

- PNL să rămână relevant și să facă parte dintr-o majoritate parlamentară și să aibă miniștri strategici

- USR să își poată conserva puterea, și eventual să o crească la nivel de filiale

- Forța Dreptei să intre în parlament etc.

De aici toată tensiunea la care asistăm.”, mai spune analistul.

”Traseismul si jocul recrutărilor”

Traseismul și jocul recrutărilor între PNL și PSD au cauzat discuții aprinse pe partea liberalilor, iar Nicolae Ciucă s-a găsit în situația de a-l ruga pe partenerul de guvernare să anunțe în PSD că nu se mai acceptă schimbări înainte de alegerile locale.

“Din punctul meu de vedere, cine mai avea de făcut o schimbare politică cred că a făcut-o deja. În 100 de zile cam trebuie să faci o campanie sub o siglă, cu care să te asociezi. La locale votezi omul, sunt de acord, dar vei vota și o listă, îți trebuie și o mașinărie de partid. De aici încolo se mai negociază alianțe, nicidecum schimbări de trupe.”, pune Radu Delicote.

Ce arată istoria despre deprinderile din PNL?

Nu este pentru prima dată când liderii din teritoriu schimbă direcția decisă de conducerea partidului. Nemulțumirile “greilor” din partid au determinat rezultatul alegerilor interne în 2021. Conflictul a pornit, la vremea aceea, de la faptul că Florin Cîțu nu reușea să guverneze în alianță cu USR iar lui Ludovic Orban i se reproșa o conducere prea strictă.

Premierul de atunci a câștigat alegerile cu 60% dintre voturi, dar a determinat ruperea alianței și a făcut o nouă alianță cu PSD, fapt care a dus la un val de plecări din partid în frunte cu Ludovic Orban.

Tensiunile în preajma Congresului pentru alegerea unei noi conduceri au atins cote maxime, iar susținătorii lui Ludovic Orban au ajuns chiar să îl huiduiască pe scenă pe contracandidatul Florin Cîțu. Pe de altă parte, acesta a convocat cu doar câteva zile înainte de alegeri “echipa câștigătoare”, după cum a denumit chiar el în spațiul public tabăra care îl susține, iar liderii din teritoriu nu au trecut pe la biroul președintelui, de la etajul clădirii din Modrogan, să îl salute pe Ludovic Orban.

Proiectul ALDE

Consiliul Politic Național al PNL a votat duminică seară aprobarea protocolului de fuziune cu ALDE. Aceasta este o revenire după o altă sciziune a liberalilor care a avut un impact major asupra partidului.

ALDE a luat naștere din fuziunea Partidului Conservator cu Partidul Liberal Reformator la data de 19 iunie 2015, cu numeroși membri cu notorietate provenind din USL sau chiar FDSN, liderul Călin Popescu Tăriceanu, Norica Nicolai sau Teodor Meleșcanu.

Fost lider PNL Călin Popescu Tăriceanu a condus ALDE în anul electoral 2020 și a fost nevoit să se alieze cu fostul lider PSD, Victor Ponta, și al său nou partid, Pro România pentru a avea vreo speranță de a obține mandate parlamentare pentru că formațiunea politică nu ajunsese destul de puternică în cei cinci ani de existență.

