Coaliția PSD și PNL încă este în căutarea „candidatului ideal” pentru primăria Capitalei. Ciolacu spune că PSD și PNL nu-l susțin pe Piedone

Marcel Ciolacu a anunţat că PSD şi PNL nu vor susţine candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei şi a precizat că cele două partide vor avea candidaţi separaţi sau un candidat comun.

„Sunt mai mulţi candidaţi şi abordările sunt total…Chiar dacă avem o abordare separată PSD are candidat pe doamna Gabriela Firea şi avem deja creionat programul administrativ pentru Bucureşti. Dacă avem o abordare comună vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate. Nu avem o alianţă de stânga sau o alianţă de dreapta. Ce vă pot cu certitudine, atât Partidul Social Democrat, cât şi Partidul Naţional Liberal, nu vor susţine candidatura domnului Piedone. Cu alte cuvinte, vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun”, a explicat Marcel Ciolacu, duminică la Digi24.

El a fost întrebat dacă luni este întâlnirea decisivă în coaliţie pentru desemnarea candidatului pentru Primăria Capitalei.

„Nu am stabilit. Domnul Nicolae Ciucă este acum pe avion. Presupun că după emisiunea dumneavoastră o să stabilesc cu dânsul exact când vom avea coaliţia mâine sau poimine. Dar cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie. Şi cu certitudine vom lua o decizie”, a mai precizat liderul PSD.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) şi-a anunţat oficial candidaţii pentru Primăria Municipiului Bucureşti şi pentru primăriile de sector. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost desemnat candidat pentru Primăria Bucureşti. Actualul primar al Sectorului 5 a anunţat candidaţii pentru primăriile de sector şi a explicat strategia PUSL pentru alegerile locale.

Astfel candidaţii PUSL sunt următorii: Primăria Generală - Cristian Popescu Piedone, Sectorul 1 - Liviu Negoiţă, Sectorul 2 - va fi candidat surpriză!, Sectorul 3 - Vasile Negrilă, Sectorul 4 - Daniel Băluţă, Sectorul 5 - Vlad Piedone, Sectorul 6 - Bogdan Pintileasa.

Piedone a mai precizat că va deschide lista candidaţilor partidului pentru alegerile europarlamentare.

Ciolacu: Dacă vom merge separat, candidatul PSD la primăria Capitalei va fi Gabriela Firea

Marcel Ciolacu a afirmat că nu a fost încă luată o decizie în legătură cu candidatul la Primăria Capitalei şi nu nici o hotărâre dacă PNL şi PSD vor merge separat sau cu un candidat comun la alegerile locale. Acesta a adăugat că, indiferent dacă vor fi candidaţi comuni sau proprii, cele două partide vor forma majorităţile în administraţiile locale. Premierul a mai precizat că, în cazul în care vor fi candidaturi separate, atunci social-democraţii o vor susţine pe Gabriela Firea pentru şefia PMB, însă dacă vor fi candidaturi comune, atunci nu va fi nici Firea, nici Sebastian Burduja. Ciolacu a confirmat că au fost discuţii cu arhitectul Tiberiu Florescu şi medicul Cătălin Cârstoiu, aceştia fiind testaţi ca posibili candidaţi comuni la Primăria Capitalei şi a mai spus că o decizie va fi luată luni sau marţi.

„Dacă vom avea abordări separate, PSD are candidat pe doamna Firea. Dacă vom avea o abordare comună, vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate. Ce vă pot spune cu certitudine, atât PSD, cât şi PNL nu vor susţine candidatura domnului Piedone. Vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun. Cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie. E posibil ca şi în Bucureşti să avem candidaturi separate. Nu e ceva wow. Ce este cu certitudine stabilit foarte clar, după alegeri, majorităţile în toate administraţiile locale vor fi făcute de PSD şi PNL. Cu alte cuvinte, am depăşit primul hop”, a explicat Marcel Ciolacu, duminică la Digi 24.

El a mai spus că nu a vrut să fie luată o decizie pripită de către PSD şi PNL privind candidatura pentru Primăria Capitalei.

„Era normală şi o abordare comună privind candidatura la Bucureşti. Nu am dorit să luăm o decizie pripită, am făcut sondaje de opinie. Nu este doar o alianţă a partidelor de acum patru ani care l-a produs pe Nicuşor Dan. România trebuie să intre într-o altă etapă. Este ultimul tren al României de construcţie. Prea mult timp s-au făcut coaliţii împotriva cuiva, împotriva PSD, împotriva PNL. Şi Bucureştiul are nevoie de un proiect administrativ. Sunt mai mulţi candidaţi. Chiar dacă avem o abordare separată, PSD are candidat în doamna Gabriela Firea. Dacă avem o abordare comună vom avea alt candidat care să fie compatibil cu cele două electorate”, a completat Ciolacu.

Liderul social-democraţilor a adăugat că „au fost discuţii despre domnul profesor Florescu, şi eu şi domnul Ciucă. Este persoana îndreptăţită să îşi arate viziune despre Bucureşti”.

Despre medicul Cătălin Cârstoiu, liderul PSD a spus că este un manager foarte bun şi o persoană de luat în calcul pentru un candidat comun al celor două partide.

„Domnul Cătălin Cârstoiu? Este un manager foarte bun, este o persoană luată în considerare în acest moment ca şi candidat comun. Nu am luat o decizie. Într-o zi sau două această decizie va fi luată”, a mai explicat Ciolacu.

