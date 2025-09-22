UPDATE: Elena Basescu s-a dat cu telegondola lui Pinalti

Elena Basescu, candidat independent la Parlamentul European, si-a continuat campania electorala sambata, in judetul Neamt.

Mezina presedintelui s-a plimbat cu telegondola din orasul Piatra Neamt, construita de primarul Gheorghe Stefan "Pinalti", si a fost la un concert rock impreuna cu staff-ul de campanie, informeaza Realitatea TV.

EBa a trecut si prin Roman, unde in parcul orasului a fost intampinata de zeci de tineri care i-au aclamat numele. S-a pozat cu ei si le-a dat autografe in maniera tatalui sau.

UPDATE: Sambata, Elena Basescu a fost prezenta la Arad, unde s-a intalnit cu Gabriela Szabo. Aici, Eba a declarat pentru Antena 3 ca se simte obosita si ca turneul electoral a extenuat-o.

Mezina presedintelui nu crede ca va "fura" din voturile PD-L la euroalegeri si a dat exemplul lui Laszlo Tokes, care a candidat independent in 2007 si nu a afectat scorul UDMR la europarlamentarele de atunci.

Elena Basescu a facut poze cu aradenii, a dat autografe si s-a imbratisat cu tineri care participau la o actiune intitulata "Imbratisari pe gratis".

