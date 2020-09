Alegeri locale 2020. Cosette Chichirau, candidatul USR-PLUS la Primaria Iasi: Stim ca valorile noastre au castigat

Cosette Chichirau a votat la o sectie din centrul Iasiului, ea fiind intampinata cu aplauze de mai multi sustinatori."Stim ca valorile noastre au castigat si ca iesenii ne sustin. Speram in miracolul iesean. Vrem ca Iasiul sa fie o mandrie pentru Romania", a spus Cosette Chichirau.Totodata, ea a facut apel la ieseni sa iasa la vot in numar mare.La randul sau, deputatul Marius Bodea, candidatul USR-PLUS la sefia CJ, a votat la un liceu din cartierul Tatarasi, el afirmand ca este pacat ca Iasiul nu este din punctul de vedere al dezvoltarii la nivelul asteptat.El a afirmat ca a votat pentru "schimbare pe linie" si la Primaria Iasi, dar si la Consiliul Judetean."Votul este cel mai mare castig al democratiei in Romania, iar asta s-a intamplat cu un sacrificiu urias la revolutia din 1989. Am votat pentru schimbare pe linie. In judet inca avem pungi de saracie, iar oamenii nu au acces la servicii elementare precum apa, gaz sau asfalt", a declarat Marius Bodea.In judetul Iasi, pana la ora 14.00 au votat 19,7 la suta dintre alegatori, prezenta pe municipiul Iasi fiind de numai 14,4 la suta.