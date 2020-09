Alegeri locale 2020. Politistii din Prahova au intocmit 12 dosare penale pentru infractiuni electorale

Potrivit datelor comunicate luni, 28 septembrie 2020, de catre Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, pe parcursul intregii campanii electorale, au fost inregistrate 92 de sesizari referitoare la posibile fapte care au legatura cu procesul electoral, comparativ cu anul 2016, cand au fost inregistrate 195.Pe parcursul campaniei electorale si in ziua alegerilor locale au fost intocmite 12 dosare penale (5 sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda la vot , trei pentru impiedicarea exercitarii drepturilor electorale, cate unul pentru nerespectarea regimului urnei de vot, pentru vot multiplu, pentru fals in inscrisuri si uz de fals si pentru coruperea alegatorilor), fata de 24 dosare penale in anul 2016.Totodata, echipele de verificare au aplicat 12 sanctiuni contraventionale (abateri prevazute de Legea nr. 115/2015, OUG nr. 34/2008 si Legea nr. 61/1991) pe parcursul campaniei electorale de anul acesta, comparativ cu anul 2016, cand au fost aplicate 45 de amenzi."Pe raza judetului Prahova, procesul electoral s-a desfasurat in conditii normale si nu au fost semnalate probleme deosebite, fortele Ministerului Afacerilor Interne fiind desfasurate in teren pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice si buna derulare a procesului electoral", a transmis IJP Prahova.Citeste si: