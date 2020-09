Oamenii lui Dragnea, candidati la alegerile locale

In mai putin de doi ani, din ianuarie 2017 pana in noiembrie 2018, PSD a rotit pe la cele 26 de ministere pe care le are Guvernul nu mai putin de 70 de ministri, iar pe la Palatul Victoria , trei premieri.O parte din ministrii lui Dragnea s-au intors si candideaza pentru o functie la alegerile locale din 2020.Lia Olguta Vasilescu a castigat primul mandat de deputat de Dolj din partea PRM in 2000, urmand un al doilea in 2004. In 2007 a trecut in barca PSD, iar in 2008, a castigat un mandat de senator. In 2012, a devenit pentru prima data primar al Craiovei, iar la alegerile locale din 2016 a castigat un alt mandat de primar, cu peste 60% din voturi, insa cateva luni mai tarziu a renuntat pentru un loc in Camera Deputatilor. In 2017, aceasta a reusit sa conduca Ministerul Muncii timp de aproape doi ani.In 2016, la cateva saptamani dupa ce a castigat mandatul de primar, Olguta Vasilescu a fost trimisa in judecata de catre DNA pentru luare de mita si spalare de bani. Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 2017, ca DNA trebuie sa refaca intregul dosar, asa ca Vasilescu a scapat de acuzatii.Din ianuarie 2017 si pana in noiembrie 2018 a ocupat fotoliul de ministru al Muncii in guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila. Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a respins in repetate randuri nominalizarile ei la functiile de ministru al Transporturilor si ministru al Dezvoltarii, invocand drept motive lipsa de experienta, "limbajul folosit in comunicarile publice" si "presiunile asupra justitiei". In prezent, candideaza pentru un nou mandat la Primaria Craiova.Din partea PSD Arad, candidatul la functia de edil al municipiului este senatorul Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Dancila. Fifor a incheiat o alianta electorala cu ALDE si PNTCD , care ii vor sustine candidatura.Senator PSD de Arad, a condus anterior Ministerul Economiei. A fost seful Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, presedintele Comisiei senatoriale pentru regulament, precum si membru in Comisia senatoriala pentru politica externa. In precedentul mandat de senator, Fifor a fost presedintele Comisiei pentru Transporturi si Energie. Fifor a mai fost secretar de stat in Ministerul de Interne in 2009 si in 2012, in guvernul Ponta.Fifor a fost senator de Dolj in legislatura trecuta.In 15 iulie 2015, presedintele Iohannis a respins propunerea premierului Victor Ponta privind numirea lui Mihai Fifor in functia de ministru al Transporturilor, invocand faptul ca acesta "nu are expertiza si experienta manageriala necesare gestionarii domeniului complex al transporturilor". Fifor era propus de Ponta in locul lui Ioan Rus , cel care demisionase din cauza unor declaratii jignitoare la adresa romanilor din strainatate.In martie 2014, Fifor a fost ales presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind terenurile de la Nana (judetul Calarasi). Un an mai tarziu, senatorul a fost audiat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care parlamentarul Gabriela Firea il acuza pe fostul presedinte Traian Basescu de santaj, potrivit Mediafax.Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, este candidatul din partea PSD la Primaria Bacaului. Intre Sova si Benea exista o veche legatura, fiica fostului ministru, Ilinca Sova, fiind angajata asistenta la cabinetul europarlamentarului Benea. Ca ministru, Lucian Sova a sprijinit serios Aeroportul "George Enescu" din Bacau si a sustinut ca Autostrada Brasov - Bacau - Iasi este cea mai buna solutie pentru regiune, conform G4media.In 2015 procurorii DNA au intocmit un dosar penal pe numele lui Lucian Sova si Iulian Iancu pentru "folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase". Acuzatiile faceau referire la presupuse interventii pentru organizarea, pe banii Transelectrica , a transportului cu autocare a membrilor si simpatizantilor PSD la mitingul USL organizat la Bucuresti pe 17 octombrie 2010.Acest dosar avea legatura cu dosarul fostului judecator CCR Toni Grebla . Lucian Sova a fost considerat, de altfel, un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc si al lui Miron Mitrea , personaje extrem de influente in PSD inainte de a fi condamnate la inchisoare pentru fapte de coruptie.Razvan Cuc este candidatul PSD pentru Primaria Piatra-Neamt. Razvan Cuc este din Giurgiu si a fost ales deputat, in 2016, pe listele filialei PSD Giurgiu.In urma unui conflict cu conducerea organizatiei judetene, care a decis sa nu il sustina pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernarea Dancila, Razvan Cuc a fost asumat de organizatia PSD Neamt, fiind acum membru al acesteia.Desemnarea lui Razvan Cuc drept candidat la Primaria Piatra-Neamt a determinat-o pe senatoarea Emilia Arcan, presedinta a Organizatiei de femei a PSD Neamt, sa demisioneze din partid.Aceasta a considerat nominalizarea lui Razvan Cuc drept o jignire fata de membrii PSD din Piatra-Neamt.In 2019, DNA s-a autosesizat in cazul acuzatiilor ca ministrul transporturilor, Razvan Cuc, i-ar fi cerut fostei directoare Tarom , Madalina Mezei, sa retina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura.La 3 ianuarie 2017, a fost propus ministru al Transporturilor, fiind investit in functie la 4 ianuarie 2017. La 14 iunie 2017, si-a inaintat demisia din functie, alaturi de majoritatea membrilor Cabinetului Grindeanu. La 21 iunie 2017, Guvernul Grindeanu a fost demis prin Motiune de cenzura.Alexandru-Razvan Cuc a fost propus, la 28 iunie 2017, ministru al Transporturilor in Guvernul Mihai Tudose , fiind investit in functie la 29 iunie 2017. A detinut acest portofoliu pana la 12 octombrie 2017. A mai fost ministru si in Guvernul Dancila, in perioada 22 februarie 2019 - 4 noiembrie 2019. Felix Stroe , presedintele PSD Constanta, l-a inlocuit pe Razvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor, in 13 octombrie 2017. Seful Regiei de Apa (RAJA) Constanta din anul 2003, Felix Stroe este membru PSD din 1997 si a fost sustinut de premierul Mihai Tudose pentru preluarea functiei de ministru al Transporturilor.Felix Stroe a absolvit Liceul B.P. Hasdeu din Buzau, unde s-a facut remarcat datorita rezultatelor scolare foarte bune. Spre sfarsitul clasei a X-a, Felix Stroe a intrat in atentia Securitatii si a fost recrutat in anul 1972 sub numele conspirativ "Dan".In nota de constatare emisa de CNSAS se precizeaza faptul ca la dosarul cu nr. R 368047, nu a fost gasit un angajament semnat de Felix Stroe.Directia de Specialitate din cadrul institutiei a considerat, in anul 2013, ca lui Felix Stroe nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii:"Ei au incercat sa ma racoleze, dar nu am avut niciodata niciun angajament cu ei, de altfel m-au si abandonat in 1973 si m-au intrebat punctual de doi colegi. Despre care am spus ca nu cunosc sa asculte Europa Libera, ca nu se duc la baruri, pentru ca au corigente si vor sa invete, adica niste lucruri care sunt... eu cred ca i-am laudat, nu cred ca le-am periclitat situatia. Vazand cele doua note informative, m-au abandonat, n-am avut niciodata un angajament cu ei, n-am avut nume de cod si n-am fost niciodata colaborator al Securitatii", a declarat Felix Stroe intr-un interviu acordat pentru Info Sud-Est.Presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta, Felix Stroe, este candidatul partidului pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ), inlocuindu-l astfel pe actualul sef al forului judetean si cel care fusese anuntat initial candidat pentru aceasta functie, Marius Horia Tutuianu.Mircea Titus Dobre este candidatul Pro Romania pentru Primaria Constanta la alegerile locale din 2020. "La Constanta nu va exista alianta PRO Romania - PSD. Exclus! Timpul ne va demonstra. Ce sa spuna si Tariceanu? Nu mai are parlamentari, nu mai are identitate. Normal ca PSD vrea sa ne duca in derizoriu, sa ne lipeasca de ei", a spus Mircea Titus Dobre pentru ct100.ro.Mircea Titus Dobre, fostul ministru PSD al Turismului - cel care a introdus voucherele de vacanta pentru bugetari - a trecut la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta in 2018.Fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, lider al organizatiei judetene PSD, este candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean Sibiu.Inainte de a prelua portofoliul Turismului in cabinetul condus de Viorica Dancila , in locul lui Mircea Titus Dobre, Bogdan Trif a fost comisar general al Garzii Nationale de Mediu, unde lucra din 31 martie 2016.Adrian Tutuianu a fost ales pe listele PSD ca senator de Dambovita in Parlamentul Romaniei in mandatele 2008-2012 si 2016-2020 din partea aliantei PSD + PC.Intre 2012 si 2016 a fost presedinte al Consiliului Judetean Dambovita. A fost ministru al Apararii in perioada 29 iunie 2017 - 6 septembrie 2017.In 2018, Adrian Tutuianu a fost exclus din partid. Fostul lider de la Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a spuns ca multi dintre cei care il sustin sunt santajati sau amenintati de Liviu Dragnea sau de oamenii sai.La inceputul anului 2019, Tutuianu a intrat in Pro Romania pentru ca "a avut o colaborare foarte buna cu Victor Ponta"."Nu m-am dus aiurea, am venit alaturi de Pro Romania din doua motive. Am avut in calitate de presedinte de organizatie, dar si de presedinte de CJ o relatie excelenta cu Victor Ponta. Sunt oameni cu care am lucrat, Nicu Banicioiu, Daniel Constantin , ii cunosc pe toti care constituie nucleul de baza al partidului, si acest lucru a fost un criteriu pentru mine. In al doilea rand, 20 de ani m-am identificat cu o politica social-democrata si consider ca astazi alternativa corecta la PSD este Pro Romania. Am venit alaturi de oameni pe care ii cunosc si promoveaza acelasi tip de politici pe care le impartasesc si eu", a subliniat Tutuianu.Ilan Laufer, fostul consilier al Vioricai Dancila, candideaza la Primaria Bucuresti din partea Platformei Social Liberale.Ilan Laufer a fost ministru PSD al IMM-urilor si consilier al Vioricai Dancila.In 2018, Ilan Laufer a fost propus de PSD pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dar presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Pe 20 noiembrie, ca raspuns la decizia presedintelui, Laufer l-a acuzat pe acesta de antisemitism, lucru dezmintit de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", de Consiliul National de Combatere a Discriminarii (CNCD), de Centrul pentru Combaterea Antisemitismului si de Divizia de Programe Arhivistice Internationale la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington DC.Ulterior, Laufer a fost numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, dar a demisionat in 2019.Pe 1 decembrie 2019 Laufer a anuntat lansarea partidului Platforma Social Liberala, alaturi de Alex Coita. In iunie 2020, Laufer a anuntat sfarsitul colaborarii sale cu Coita.