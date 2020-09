Mai multi parlamentari PSD au depus un denunt la DNA impotriva lui Nicusor Dan pentru fapte de santaj, trafic de influenta si luare de mita

Explicatiile lui Nicusor Dan

"In fapt, domnul Nicusor Dan este deputat si membru in Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului. Totodata, este vicepresedinte si fondator al Asociatiei Salvati Bucurestiul in care a detinut functia de presedinte in trecut. Asociatia Salvati Bucurestiul in care a fost membru, este initiatoare a numeroase demersuri in instanta indreptate impotriva autoritatilor statului, a autoritatilor administratiei publice locale si a unor dezvoltatori imobiliari.In spatele acestor initiative aparent dezinteresate se afla in realitate interesele financiare ale deputatului Nicusor Dan, care blocheaza proiectele imobiliare ale mai multor investitori pentru ca ulterior sa-si retraga actiunile, in schimbul unor sume de bani care intra in patrimoniul acestuia cu titlu de donatie. Presiunile puse asupra investitorilor prin folosirea acestui mecanism pot fi dovedite prin urmarirea cererilor de renuntare la judecata sau la anumite capete de cerere si a sumelor primite cu titlu de donatie. Chiar din declaratiile de avere ale acestuia reiese ca a primit sume importante cu titlu de donatie (ex. 100.000 lei; 76.000 lei) de la persoane fizice si juridice", arata denuntul facut de parlamentarii PSD la DNA, potrivit documentului obtinut de News.ro.Sursa citata mentioneaza si de inregistrarea audio intre Nicusor Dan si Cristian Zarescu consilier primarului Sectorului 4 despre ordinul de demolare a unei cladiri din "Oraselul Copiilor" apartinand omului de afaceri Mihai Mitrache, zis si "Caine"."Mai mult, in spatiul public a aparut o inregistrare audio in care faptuitorul intervine in favoarea unui anume Mihai Mitrache, astfel incat sa nu fie demolata cladirea construita ilegal de acesta pe spatiul verde al unui parc. In mod bizar, in acelasi parc detine un restaurant, presedintele Asociatiei Eco Civica, o asociatie care sustine demersurile efectuate de Nicusor Dan prin intermediul Asociatiei Salvati Bucurestiul impotriva dezvoltatorilor imobiliari (informatii care au aparut in presa). Din inregistrarea audio reiese intentia faptuitorului Nicusor Dan de a determina reprezentantii institutiei publice sa indeplineasca anumite acte care intra in indatoririle lor de serviciu, in interesul direct si imediat al lui Mihai Mitrache. Incercarile acestuia de a influenta decizia reprezentantilor primariei reiese in mod evident din exprimarea acestuia:, respectiv", mai precizeaza documentul.De asemenea, sursa mentionata precizeaza ca interlocutorul si anume conslierul primarului Sectorului 4 confirma traficul de influenta comis de Nicusor Dan."Interlocutorul acestuia confirma traficul de influenta comis de faptuitorul Nicusor Dan. Astfe, din inregistrarea audio reiese cum interlocutorul confirma ca insasi continuarea dialogului si a corespondentei scrise este urmarea directa a acestei imprejurari de fapt, respectiv a faptului ca faptuitorul Nicusor Dan << ocupa o functie importanta si s-ar putea sa ocupati o functie si mai importanta >>, precum si pentru ca acesta asi apentru numitul Mihai Mitrache", potrivit denuntului facut la DNA.Totodata, parlamentarii PSD precizeaza ca deputatul Nicusor Dan nu neaga relatia apropiata pe care o are cu afaceristul Mihai Mitrache."Mai mult, in mod deloc suprinzator, deputatul nu neaga relatia extrem de apropiata cu afaceristul Mihai Mitrache in momentul in care interlocutorul sau face vorbire despre apropierea dintre acesta si Mihai Mitrache, apropiere care reie din declaratia afaceristului cum ca. Fara niciun dubiu, aceasta inregistrare audio releva o conduita infractionala, impotriva principiilor ce stau la baza exercitarii demnitatilor si functiilor publice cu integritate.Inregistrarea audio nu este singura dovada a interventiilor facute de domnul deputat in beneficiul numitului Mihai Mitrache. In presa au aparut dovezi ale existentei unei cereri de intterventie accesorie formulata de Asociatia Salvati Bucurestiul in dosarul lui Mitrache. In plus, Cristian Zarescu, interlocutorul faptuitorului, confirma in cadrul unui talk-show ca aceasta interventie nu este izolata, in realitate existand cinci astfel de convorbiri, de cele mai multe ori initiate de faptuitorul Nicusor Dan", mai indica documentul.Social-democratii amintesc de o decizie a CCR din anul 2018 potrivita careia deputatii si senatorii nu au dreptul sa intermedieze sau sa mijloceasca intre relatia dintre cetateni si organele administratiei centrale si locale."Fata de cele prezentate anterior facem referire la Decizia nr. 629/2018 a Curtii Constitutionale, potrivit careia,.", mai explica sursa citata.Prin urmare, "din aceasta perspectiva, faptele denuntate se incadreaza la art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG 43/2002, competenta de solutionare apartinand Directiei Nationale Anticoruptie, in cauza faptele fiind comise de un deputat", conchid parlamentarii PSD in denunt.Nicusor Dan a declarat, referitor la acuzatiile potrivit carora l-a ajutat pe controversatul om de afaceri MIhai Mitrache poreclit "Caine", ca atat el, cat si Asociatia Salvati Bucurestiul nu au investigat niciodata cine erau oamenii care veneau sa le ceara ajutorul, pentru ca nu acesta era obiectul de activitate al asociatiei."Sunt acuzat ca am aparat un interlop. Vreau sa va spun ca niciodata, la miile de oameni, care au venit la noi pentru a-i apara, nu am facut investigatii sa stim cine sunt oamenii care vin sa ne ceara ajutorul, pentru ca nu este obiectul de activitate al asociatiei pe care am infiintat-o. Ne-am uitat doar daca oamenii au dreptate sau nu au dreptate si daca aveau dreptate am incercat si de multe ori am reusit. Stiti ca avem 175 de procese castigate lasi am reusit sa-i ajutam.Se spune ca acea cladire era oricum ilegala. Asa cum am spus, cladirea in cauza avea o autorizatie emisa de Primaria Sectorului 4, in anul 2013 si in orice sistem de drept din lumea civilizata, o autorizatie de construire naste un drept de proprietate. Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate si, in acest caz, Primaria Sectorului 4 s-a comportat exact ca statul comunist", a afirmat Nicusor Dan, marti intr-o conferinta de presa.