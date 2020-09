Statistici alegeri: 256.042 de candidaturi depuse la alegerile locale 2020. 75 de localitati au un singur candidat la primarie

Astfel, in cursa pentru alegeri locale au fost depuse 256.042 candidaturi au fost depuse pentru functiile de primar, consilier local, consilier judetean, presedinte al consiliului judetean, primar sau consilier general.Numarul total de candidaturi este usor mai scazut decat in 2016, cand s-au inregistrat 267.239 candidaturi.In 75 de localitati exista un singur candidat la primarie, in 400 cate doi candidati, in 717 cate trei candidati, iar in 718 cate patru candidati.Cele mai multe candidaturi, la toate nivelurile, s-au inregistrat in judetele IASI - 9373, SUCEAVA - 9190, TIMIS - 9009, ARGES - 8578, DOLJ - 8531.In afara Bucurestiului cei mai multi candidati pentru functia de primar sunt la Constanta (17), Timisoara (15), Suceava, Cluj Napoca si Iasi (14), respectiv Targu Mures, Deva, Brasov, Botosani si Pitesti (13)