Un somer care a candidat fara sa promita nimic, ales consilier local in al doilea oras ca marime din Bihor

Potrivit sursei citate, Alexandru Degau a strans 248 de voturi in postura de candidat independent pentru functia de primar si 383 de persoane au votat pentru a-l trimite in Consiliul Local, trecand peste minimul de 300, cate erau necesare pentru a-si castiga acest drept. "Multumesc alegatorilor mei! Nu am sa va dezamagesc, jur", a transmis, luni, proaspatul consilier local.Alexandru Degau este fiul fostului director al Bancii Nationale a Romaniei, sucursala Bihor, si a decis sa candideze la Primaria Beius in primavara, iritat de faptul ca administratia locala refuza sa-i raspunda la solicitarile pe care le-a inaintat pentru a afla modul in care se cheltuie banii publici in conditiile in care firma familiei sale, infiintata cu 28 de ani in urma, e cel mai mare contributor la bugetul Beiusului cu peste 66.000 lei din impozite si peste 100.000 lei din impozitul pe salarii, anual.Potrivit adevarul.ro , Degau este inginer electromecanic, dar prefera munca fizica. El a lucrat la dezafectarea unor mine in Petrosani, in Ungaria la realizarea investitiei BMW , la lucrari de infrastructura, a fost sofer profesionist pe masini grele, buldozere, excavatoare, camioane, portar la restaurant, muncitor in constructii in strainatate, iar in ultima perioada intr-o firma irlandeza care fabrica mancare de caini si intr-un port in Belgia.Pe langa acestea, insa. Alexandru Degau e sportiv, detine centura neagra la taewkondo si aikido, iar in 2016 a facut parte din lotul Romaniei la Campionatul European de Taekwando unde, la 47 ani, a obtinut titlul de campion european.