Alegeri parlamentare 2020. Reprezentantii unei sectii de votare din Valcea au plecat cu urna mobila fara paza. A fost deschis dosar penal

"In momentul de fata, o echipa operativa din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectare regimului urnei de vot ", a transmis IPJ Valcea.Dosarul a fost deschis dupa ce politistii au primit o reclamatie din partea unui echipaj de jandarmi cu privire la faptul ca urna mobila a fost transportata fara insotire."In momentul in care jandarmii au sosit la sectia de votare, pentru insotirea urnei, acestia au constatat ca votul fusese deja exprimat, iar comisia de votare revenise in sectia de votare, deplasarea facandu-se fara paza", a informat Politia judeteana.Conform IPJ Valcea, politistii desfasoara in continuare activitati "pentru a se asigura ca procesul de vot se va desfasura, ca si pana acum, in conditii de siguranta".