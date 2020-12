Alegeri parlamentare 2020. Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a votat pentru "un Guvern care sa se asigure ca nu ne mai pleaca padurile"

"Am votat astazi pentru un nou Parlament care sa investeasca un nou Guvern care sa redeschida scolile, care sa redeschida pietele, care sa iubeasca romanii si Romania. Un Guvern care sa apere interesele romanilor, un Guvern care sa se asigure ca nu ne mai pleaca padurile, ca resursele tarii noastre sunt exploatate de noi aici acasa de Romania. Un Guvern care sa apere interesele romanilor si nu ale strainilor.Am votat pentru ca este nevoie de un Guvern responsabil care sa nu foloseasca pandemia pentru a tine copiii in casa si pietele inchise, am votat pentru un Guvern care sa puna interesul romanilor mai presus de orice interes de partid", a declarat Ionel Arsene.Liderul PSD Neamt si-a exprimat speranta ca romanii vor iesi la vot in numar mare."Speranta mea este la romani si astazi romanii am convingerea ca vor da o lectie celor care si-au batut joc de ei", a mai spus Ionel Arsene.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Au aparut primele incidente electorale