Scrisoarea trimisă de ANAF care i-a speriat pe români: "Nu contează că ai luat de la Zara o rochiță și o vinzi după 2 ani pe OLX" FOTO

Persoană care calculează cât are de plătit la ANAF FOTO Pixabay

Mai mulți români au publicat în mediul online documentele primite de la ANAF încercând să afle dacă mai sunt și alte persoane în această situație și ce ar trebui să facă.

"Mi-a venit foaia asta de la ANAF, este cineva să mă ajute? A mai venit la cineva?"

"Cam de 1-2 ani am început să îmi vând hainele personale pe care nu le mai port, pe OLX. Produse pe care eu le-am cumpărat odată și am plătit TVA atunci. Nu am vândut niciodată ceva mai scump decât prețul cu care a fost cumpărat, deci nu există un venit sau profit pe care ar trebui să plătesc impozit. De ce sunt trimise genul acest de scrisori și care sunt șansele să primesc ceva asemănător."

Acestea sunt doar două dintre postările publicate în mediul online, ambele însoțite de o poză a aceluiași document trimis de ANAF în această perioadă.

"Va trebui să plătiți pe lângă impozit și cass"

În comentarii, mai multe persoane au oferit explicații pe grupul Avocatul online legate de pașii care trebuie urmați de către cei care primesc astfel de scrisori.

"Ar vrea să vă declarați venitul obținut"

"Practic ei ar vrea să va declarați venitul obținut (totalizat pe fiecare an în parte) și să depuneți declarații unice și să plătiți impozit și cass. O contabila v-ar putea ajută. E vb de sume mari? Va întreb în ideea că este un plafon până la care se plătește doar impozit nu și cass."

"Este vorba de 2021 încasare ramburs = 54000 lei și 2022 = 47000".

"Da, din păcate depășiți plafonul de 12 salarii minime pe țara și atunci pt fiecare an va trebui să plătiți pe lângă impozit și cass. 3060 lei a fost pentru anul 2022 și dacă nu mă înșel, tot atât a fost cass și pentru anul 2021. Plus impozit pe sume."

"Trebuie să faceți declarația de venit 212, cu sumele încasate"

"Ați avut vânzări online că persoană fizică?

Dacă da atunci va spune că trebuie să faceți declarația de venit 212, cu sumele încasate.

În funcție de acele venituri veți plăti impozit pe ele.

Sunt considerate activități independente."

"Venit neînregistrat‼️ Ați vândut cu plata ramburs..firmele de curierat acum îs obligate să trimită toate înregistrările la ANAF."

"Plătești dacă vinzi lunar zeci de produse. Cei care au primit așa ceva acasă vindeau des prin site-urile de anunțuri."

"Dacă ați vândut o dată pe lună un produs, nu este nicio problemă, dar dacă ați vândut lunar zeci de produse prin site-urile de anunțuri, atunci cei de la ANAF vă vor pune să plătiți, chiar dacă ați vândut lucruri second-hand și nu produse noi."

"Formularul acesta a fost trimis la mii de persoane fizice"

"Formularul acesta a fost trimis la mii de persoane fizice care au avut încasări cu titlu ramburs prin firmele de curierat.

Este vorba de ORDIN Nr. 1644/2022 din 13 septembrie 2022,care intră în vigoare după 60 de zile,adică prin Noiembrie. Începând cu dată asta curierii sunt obligăți să trimită la fiecare sfârșit de luna rapoarte către ANAF.Ei va pot cere rapoarte și pe 30 de ani,însă legal,de la curieri, nu pot cere decât din Noiembrie 2022 până în prezent și mai departe.

Citiți ordinul și informați-va din mai multe surse, nu e dracul chiar așa de negru cum se aude."

"Stai în banca ta! Nu mai au bani, guvernul nu produce nimic, ei trăiesc din împrumuturi externe! Și eu am fost în situația ta! Suntem prea mulți! Nu plătiți nimic! Refuzați să plătiți taxe! Nesupunerea civică este ce-a mai bună armă! Pe produsele alea să plătit TVA! Nu mai au nici un drept să mai ceară încă o dată TVA."

"Nu contează că ai luat de la Zara o rochiță și o vinzi după 2 ani pe OLX"

Degeaba vă bateți capul. De ceva timp ANAF-ul controlează orice tranzacție personală prin curieri și te obligă să plătești impozit pe tranzacție. Pe ei nu-i interesează că sunt la mâna a 14-a, e vorba că tu tranzacționezi prin platforme și curieri care plătesc impozite, automat și tu, că și comerciant, ești obligat la plată de impozit.

Dacă vindeai în târg de vechituri plăteai doar taxa de târg și atât, dar tu folosești platforme de comerț care plătesc taxe, automat trebuie să plătești și tu taxe pentru comerțul făcut. E simplu, e legal, nimic obscur. Nu contează că ai luat de la Zara o rochiță și o vinzi după 2 ani pe OLX, trebuiesc plătite impozite pe venit. Bucurați-vă! Înca nu ne taxează pentru orice tranzacție de 1/2/3 produse.

Bănuiesc, că, tu ai făcut ceva tranzacții de te-ai trezit cu scrisoare de la ei. Eu zic să ne bucurăm, încă, că nu trebuie să plătim toți pentru un telefon vândut sau o bicicletă dată la schimb pe o trotinetă, chiar dacă vor fi urmărite toate tranzacțiile și schimburile în următorii ani, acolo o să suferim. Concluzia: tu faci comerț online prin platforme și curieri care plătesc taxe dar tu nu vrei să plătești nimic fiindcă faci parte din Miticii care cred că, dacă fac comerț prin OLX nu o să plătească taxe niciodată. Fix din cauza voastră au apărut aceste legi, și mi se par complet legale și corecte."

