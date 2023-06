Ce probleme a întâmpinat Anca Țurcașiu după menopauză și ce rezolvare a găsit: "Nu mai mănânc lactate. Am renunțat și la fructe, zahăr, făinoase" VIDEO

Anca Țurcașiu (53 de ani) nu mai mănâncă de la 20 de ani carne, iar între timp a eliminat și alte produse din alimentația ei zilnică.

Anca Țurcașiu a declarat în podcastul Adinei Alberts că nu a fost niciodată o mare amatoare de carne, iar la 20 de ani a scos definitiv acest produs din regimul ei.

"Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, mie nu mi-a plăcut carnea de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne, toată copilăria a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă la 20 de ani, am renunțat natural.

Nu a fost vorba că e nesănătos sau că iubesc animalele, iubesc animalele, dar nu am avut o problemă din asta", a declarat Anca Țurcașiu.

A renunțat și la lactate

Treptat, Anca Țurcașiu a scos și alte produse din alimentația ei zilnică.

"După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă și mi-a ieșit o analiză proastă, o boală autoimună. Și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cinci medici mi-au spus să renunț la carte și lactate. Eu carne nu mâncam de 30 de ani, dar eu mâncam brânză cu brânză. Și mi-au spus: Treaba dumneavoastră! Și am spus ce ar fi să încerc, eu pot orice pe pământul ăsta. Acum 5-6 ani, am renunțat și la lactate.

Chiar am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație.

Am început să fac foarte mult sport. Mănânc ouă și pește, dar nu sunt mare amatoare. Îmi place să mănânc spanac, varză, linte, humus, salate, semințe.

Nu mai mănânc zahăr, făinoase, lactate, fructe. Am renunțat la foarte multe și mănânc din ce în ce mai puțin, să trăiesc cu mai puțină hrană".