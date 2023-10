Franța ridică la maximum nivelul de alertă antiteroristă. Decizia vine după atacul de la Arras

Premierul francez a plasat țara în cea mai înaltă stare de alertă antiteroristă după ce un atacator a înjunghiat mortal un profesor și a rănit grav alte două persoane, relatează BBC.

Martorii spun că atacatorul a strigat „Allahu Akbar”, sau „Dumnezeu este cel mai mare”, în timpul atacului de la o școală din Arras, în nordul Franței. El se află acum în arest, iar potrivit informațiilor din presa franceză ar fi un susținător al mișcării palestiniene.

Atacul a avut loc pe fondul tensiunilor în creștere în comunitățile importante de musulmani și evrei din Franța, din cauza conflictului dintre Israel și Hamas, scrie BBC.

Hamas declared a ‘global Jihad’ for today, Friday 13th, now an Islamist terrorist stabbed a teacher to death in Arras, France. He was chanting "Allah Akbar" while murdering the victim.

Several others received stab wounds.

The terrorist has now been arrested. pic.twitter.com/ShzGbwvPDu