Un nou val de plecări din AUR la început de an electoral. Cele mai afectate filiale. Acuzațiile care i se aduc lui Simion

AUR duce o luptă acerbă la nivel de racolări de la alte partide în special pe partea de parlamentari. Din păcate însă pentru formațiunea politică, atât la finele anului trecut cât și la începutul anului acesta, s-a putut observa un val de plecări după foarte scurt timp de la adeziune.

Politicienii care erau lideri de filiale nu au decis să părăsească formațiunea doar în nume propriu, ci plecările au fost decise la nivel de filiale. Iar acuzele celor care au plecat, față de conducerea partidului, sunt strict legate de faptul că George Simion se preocupă doar de structura centrală a partidului. Acestuia i se reproșează lipsa de implicare în teritoriu dar și luarea deciziilor fără consultare.

La începutul anului 2023, AUR pierduse circa 20% dintre parlamentari, la începutul anului acesta a fost și campion la recrutări, dar nu a reușit să îi și păstreze pe cei care au decis să se alăture AUR. Bilanțul la început de an era în jurul a 7-8 parlamentari pierduți și cam tot atâția recrutați. Cifrele sunt însă în continuă schimbare pentru că durata unei "șederi" poate fi și de câteva luni sau săptămâni.

AUR a revenit și asupra strategiei și alege să ierte și să primească din nou membrii excluși anterior. Este cazul deputatului Dumitru Viorel Focșa, care a fost eliminat în urma acuzațiilor de violență domestică dar a fost reprimit în prag de alegeri.

În plan local se dezertează pe capete

În contextul în care alegerile locale reprezintă o provocare pentru AUR, care nu are lideri formați în teritoriu, începutul de an nu este unul îmbucurător.

Cel mai recent motiv de demisie au fost protestele AUR care ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă în privința comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare.

Liderul AUR Timiș a refuzat însă să aprindă lumânări în fața sediului PSD. Pe unul dintre grupurile interne ale partidului, Ovidiu Szime, președintele AUR Timișoara, și-a anunțat demisia chiar miercuri seara, în timpul protestului.

”Stimați colegi, astăzi am hotărât să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și totodată din calitatea de suporter. (..) Această decizie arată încă o dată că am intrat în politică pentru a pune umărul și priceperea într-un proiect în care am crezut. Sper că am lăsat ceva în urmă și poate o mică cărămidă în această frumoasă construcție”, a scris el pe grupul de Whatsapp al partidului.

Cu doar câteva zile înainte purtătorul de cuvânt al filialei, Cornel Iureș, anunțase că iese din partid.

Victoria lui Virgil Popescu

La începutul lunii februarie nu mai puțin de 15 filiale din Mehedinți s-au alăturat organizației locale a PNL, condusă de Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei. Chiar și președintele filialei AUR Mehedinți a trecut la liberali.

În trecut au existat nenumărate altercații dintre George Simion și Virgil Popescu, inclusiv în plenul parlamentului. Liderii de organizații acuză AUR de nerespectarea principiilor de bază ale partidului.

Un alt caz mediatizat la debutul anului a fost cel al lui Dumitru Coarnă și membrilor din AUR Călărași care au demisionat din partid, invocând refuzul conducerii de a înființa filiale județene și nerespectarea de către conducere a statutului AUR.

Pe de altă parte AUR a transmis un comunicat prin care se arată că deputatul nu ar fi fost cel care a respectat statutul partidului, prin crearea unei organizații paralele.

Demisii după nici câteva luni în partid

Ca și în cazul lui Dumitru Coarnă și alți parlamentari sau lideri locali nu au făcut casă bună cu conducerea AUR și au plecat după foarte scurt timp.

La Botoșani la doar câteva luni după ce intrase în AUR, mai exact în luna septembrie 2023, Relu Chiriac, unul dintre cei mai apreciaţi şi vechi asistenţi din cadrul Serviciului Județean de Ambulanţă (SJA) a părăsit partidul în luna ianuarie.

"4 luni în partidul AUR mi-au fost destul ca să înțeleg care este de fapt intenția celor care doresc să fie o alternativă la nemulțumirea românilor. Am văzut destul, încât pot spune liniștit: Doamne ferește!… în niciun caz… Doamne ajută!… Cine nu este convins, poate încerca, iar această probă este singura care stă în picioare. Eu nu mă mai pot întoarce în urmă cu 34 de ani, când unul dicta iar ceilalți ascultau și aplaudau.", a declarat acesta potrivit Monitorulbt.ro.

După ce și Eusebiu Cilibiu a demisionat din funcția de coordonator al AUR Botoșani, şi Remus Dăscălescu, președintele Organizației oamenilor de afaceri din AUR și vicepreședinte la nivelul organizației municipale, a decis să părăsească partidul.

„Îmi dau demisia din partidul AUR și din funcțiile deținute în organizația AUR Botoșani. O fac motivat și îngrețoșat de sforile trase la nivel local, de faptul că partidul la nivel local este condus de o copilă arogantă, Ariadna Cârligeanu, fără experiență managerială, care și-a pus niște marionete să execute niște ordine.", a justificat acesta gestul său.

Același tip de acuze l-a avut și deputata AUR Raluca Maria Borta în luna noiembrie a anului trecut când și-a anunțat demisia din partidul pe care îl reprezenta.

Ea îi acuza pe liderii AUR că au pierdut spiritul partidului și le reproșează că totul în interiorul AUR se organizează în baza relațiilor personale.

La filiala Constanța tot la începutul anului acesta și-au dat demisia fostul consilier județean Radu Ion care a declarat, pentru Replica, că a plecat pentru că AUR a fost vândut PSD-ului.

„Nu mi-am dat demisia, am plecat din partid. Deoarece consider că partidul AUR a fost vândut PSD-ului”, a precizat Radu Ion.

Și o filială Constanța cu 80 de membri a plecat în întregime din partid la începutul lunii februarie după ce deciziile au venit de la vârful formațiunii.

„L-au trimis pe șeful de zonă să-mi transmită că din acel moment candidat la funcția de primar la Albești va fi o altă persoană, nu eu. M-au lăsat să muncesc, să merg în toate cele cinci sate ale comunei, să împart ziare și m-am trezit că au altă opțiune. Mi-au zis că o să am un loc eligibil pe lista de consilieri locali”, spune Vasilica Lățea, președinta filialei Albești.