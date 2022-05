Basescu: Constructorii au obligatia fata de mine sa termine autostrada pana la sfarsitul anului (Video)

Presedintele Traian Basescu a declarat, marti, pe santierul de la Stefanesti, judetul Ilfov, ca exista o obligatie morala a constructorilor care lucreaza la autostrada Bucuresti-Ploiesti sa termine lucrarile pana la data de 31 decembrie 2011.

"Moral ei toti (constructorii, n.red.) sunt obligati fata de mine pentru ca eu am vrut ca firmele romanesti sa poata participa la licitatii si sa nu lucreze doar sub firmele straine. Sper sa respecte termenul 31.12.2011. Imi aduc aminte cat m-ati criticat cand am vrut sa dam o sansa constructorilor romani", a spus seful statului.

In opinia sa, aceasta obligatie vine din faptul ca a insistat ca firmele romanesti sa construiasca si ele autostrazi, desi realizarea pare "misiune imposibila" in acest moment.

Basescu a avut si cateva critici fata de constructori, spunand ca ei ar fi vrut sa termine constructia in mai 2013, dar ca s-au razgandit dupa ce ministrul Transporturilor, Anca Boagiu "s-a suparat pe ei".

"Termenul lor ar fi fost mai 2013 - cu buna lor vointa, avand in vedere ca au stat pt expropieri vreo doi ani, au acceptat decalarea termenului(...) S-a suparat doamna ministru pe ei - se pare ca s-au accelerat - chiar daca au probleme de incadrare la 31.12 cu primul pod de aici, sa speram ca vor reusi - ar fi prima proba sa vedem daca ne putem bizui pe constructorii romani la constructia de autostrazi", a mai spus statului.

El a mai avut si alte critici, spunand ca, initial, cele trei firme romanesti care construiau autostrada erau intr-un consortiu, dar s-au certat si s-au despartit in trei firme. "E o treaba romaneasca, au aratat ca inca mai avem de invatat la capitolul asta", i-a intepat seful statului.

"Eu n-am cum sa propun o solutie, e clar ca , practic, autostrada Bucuresti - Ploiesti, care face parte din Bucuresti-Brasov, nu putem spune ca e terminat la 31.12, atat timp cat de la centura la inelul Bucurestiului nu s-a lucrat nimic, din cauza preturilor exproprierilor -au gasit proiectantii o solutie, sa faca un nor rutier (...)cea mai buna solutie e ca aceasta autostrada sa opreasca la kilometrul 0 al Bucurestiulu - sper ca resursele vor permite ca la anul sa faca exproprieri la o zona cu preturi ridicate la terenuri - sa speram ca noua legislatie sa permite preturi rezonabile", a adaugat Traian Basescu.

Seful statului s-a aratat multumit de faptul ca firmele romanesti de constructii au inceput deja sa-si concentreze utilajele pentru a putea termina lucrarile in timp util, dar si de faptul ca astfel se creeaza locuri de munca.

