Notarul Ioanei Basescu: Tranzactia de la Nana a fost legala. Doar instanta poate anula un titlu de proprietate

Notarul care s-a ocupat de incheierea contractului prin care Ioana Basescu a achizitionat terenul din comuna Nana a explicat, luni, la finalul audierilor din comisia parlamentara, ca numai instanta poate anula un contract, in niciun caz prefectul.

Declaratiile vin in contextul in care comisia parlamentara din care face parte si senatorul PSD Gabriela Firea are in vedere sa ii recomande prefectului de Calarasi sa dispuna asupra anularii unui titlu de proprietate.

La finalul audierilor, notarul Stefania Zorila (foto) le-a spus jurnalistilor ca tranzactia cu terenuri din comuna Nana in care a fost implicata fiica cea mare a presedintelui, Ioana, s-a facut cu respectarea prevederilor legale in vigoare, lucru in legatura cu care au fost informati si membrii comisiei parlamentare de ancheta.

Totodata, notarul a contrazis-o pe Gabriela Firea, afirmand ca situatia de inactivitate a unei firme, cum este si cazul firmei Berfige SRL, nu impieteaza asupra unor contracte semnate de aceasta.

"Faptul ca e inactiva din punct de vedere fiscal nu inseamna ca nu mai are capacitatea de a dispune asupra bunurilor societatii" a declarat notarul, subliniind si ca acest lucru "nu atrage dupa sine ca nu poate sa isi vanda bunurile".

Intrebata ce intrebari i s-au pus in comisie, notarul a spus ca au fost aceleasi intrebari si ca a explicat ce acte sunt necesare in asemenea cazuri, exprimandu-si convingerea ca respectivul contract este "valabil, bineinteles".

De asemenea, intrebata de jurnalisti in ce conditii poate fi anulat un contract, notarul a raspuns: "Daca va exista vreodata o sentinta judecatoreasca care sa anuleze acele titluri de proprietate, se va pune in discutie contractul, dar asta daca va considera judecatorul, pentru ca exista si solutia tertului de buna credinta".

"Numai instanta judecatoreasca poate dispune asupra anularii unui titlu de proprietate. Sper sa fie lamuriti", a subliniat notarul inca o data.

In luna noiembrie, imediat dupa declansarea scandalului, Uniunea Nationala a Notarilor Publici a verificat modul in care a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare pentru terenul Ioanei Basescu si a ajuns la concluzia ca totul este legal.

"S-a verificat legalitatea actelor autentificate de Biroul Notarial Aequitas care a realizat contractul de cumparare a terenului pentru Ioana Basescu", a declarat atunci directorul de comunicare al UNNPR Alin Briceag.

Fiica cea mare a presedintelui Basescu, Ioana, a cumparat un teren agricol de peste 300 de hectare in zona localitatii Nana din judetul Calarasi. Pentru a obtine acest teren, fiica presedintelui a facut un credit ipotecar, pe 30 de ani, de peste un milion de euro, la CEC Bank.

Parlamentul a infiintat o comisie de ancheta pentru a verifica modul in care au fost incheiata tranzactia, iar raportul comisiei va fi gata in aceasta saptamana, urmand ca saptamana viitoare sa fie prezentat Birourilor Permanente reunite.