Descoperirea medicilor din SUA care dă totul peste cap: Un pahar pe zi dintr-o băutură ține inima sănătoasă

O cercetare realizată de experții de la Spitalul General din Massachusetts, Statele Unite și care este publicată în revista Journal of the American College of Cardiology, a făcut o descoperire semnificativă pentru sănătate. Experții au constatat că consumul unui pahar de alcool pe zi poate proteja inima, reducând riscul de boli cardiace.

Studiul arată că un consum de alcool scăzut până la moderat poate fi asociat cu un risc mai scăzut al oamenilor în privința bolilor cardiovasculare. Oamenii de știință au descoperit că o băutură pe zi pentru femei și 1-2 pe zi pentru bărbați induce un pericol mai mic pentru bolile de inimă, potrivit The Guardian.

Consumul scăzut până la moderat de alcool poate reduce riscul de boli de inimă, deoarece duce la reduceri pe termen lung a semnalizării stresului în creier, susțin cercetările realizate de oamenii de știință de la Spitalul General din Massachusetts, Statele Unite.

„Nu susținem utilizarea alcoolului pentru a reduce riscul de atacuri de cord sau accident vascular cerebral din cauza altor efecte îngrijorătoare ale alcoolului asupra sănătății”, a spus cardiologul Ahmed Tawakol, autorul principal al studiului.

„Am descoperit că modificările creierului la băutorii ușori până la moderați au explicat o parte semnificativă a efectelor cardiace protectoare”, a spus dr. Ahmed Tawakol.

Cercetarea condusă de coautorii Kenechukwu Mezue și Michael Osborne, ale căror constatări sunt publicate în Journal of teh American College of Cardiology, a analizat date de la 50.000 de persoane din baza date Mass General Brigham.

Ajustând factorii de confuzie genetici, clinici, de stil de viață și socio-economici, medicii au descoperit o reducere a riscului de evenimente cardiovasculare la băutorii ușori până la moderați.

Ei au examinat apoi un subcategorie de 754 de indivizi, care au suferit anterior imagistica cerebrală, pentru a determina efectul consumului ușor/moderat de alcool asupra activității rețelei neuronale de repaus legată de stres.

Imaginile creierului au arătat o semnalizare redusă a stresului în amigdală, regiunea creierului asociată cu răspunsurile la stres, la persoanele care au băut ușor până la moderat, în comparație cu cei care s-au abținut de la alcool sau care au băut puțin.

În cele din urmă, anchetatorii au descoperit că, în cadrul eșantionului de 50.000 de pacienți, consumul de alcool ușor până la moderat a fost asociat cu aproape dublu efectul de protecție cardiacă la persoanele cu antecedente de anxietate în comparație cu alții.

Desigur, sfatul rămâne să nu bei prea mult alcool. În studiu, aceste beneficii au fost observate atunci când femeile au savurat o băutură pe zi sau până la două băuturi pentru bărbați.

Dacă bei prea mult, mai mult de 14 băuturi pe săptămână, conform doctorului Tawakol, atunci riscul de probleme de sănătate legate de inimă crește din nou. Conform normelor americane ale National Institutes of Health (NIH) din SUA o băutură pe zi este definită astfel: 1 bere/zi (cu 5% alcool)– 355 ml, un pahar de vin/zi (cu 12% alcool) – 148 ml.

