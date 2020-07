Premierul britanic, Boris Johnson, spera la o revenire la normal in privinta COVID- 19, "de Craciun"

Regatu Unit inregistreaza 45.000 de morti din cauza covid-19 si este cea mai afectata tara din Europa de pandemie, iar Gvernul conservator al lui Boris Johnson este criticat dur din cauza modului in care a gestionat criza.Cu toate acestea, liderul conservator s-a declarat mai degraba optimist cu privire la viitor."Sper puternic si sincer ca vom putea suprima masurile extraordinare" implementate in vederea opririi raspandirii epidemiei "si sa aiba loc o adevarata revenire la normalitate cel mai devreme incepand din noiembrie, poate la timp de Craciun", a declarat el intr-o conferinta de presa.In acest sens, Guvernul intentioneaza sa-si sporeasca si mai mult capacitatea de depistare, vizand "cel putin 500.000 de teste pe zi, adica 3,5 milioane pe saptamana" la sfarsitul lui octombrie.Johnson a prezentat viitoarele etape ale planului sau de scoatere treptata a Angliei din izolarea impusa la 23 martie, in lupta impotriva raspandirii virusului.Astfel, Johnson ii incurajeaza pe englezi sa foloseasca din nou transportul in comun incepand de vineri si ii indeamna sa se intoarca la locul de munca de la 1 august si sa se adreseze angajatorilor pentru a stabili daca salariatii sa continue muca de la distanta sau sa revina intr-un mediu de munca ce respecta recomandarile.Cu toate acestea, consilierul stiintific al Guvernului Patrick Vallance estima joi ca munca de la distanta este "o solutie perfect de buna" si ca "nu exista absolut niciun motiv" sa se schimbe recomandarile in aceasta privinta.Cazinourile, salile de popice, patinoarele, salile de infrumusetare si de spectacol urmeaza sa redeschida la 1 august, a anuntat Johnson.Scolile, colegiile si sistemele de ingrijirea copiilor urmeaza sa-si reia activitatea integral incepand din septembrie.Toamna urmeaza sa se poata organiza casatorii cu pana la 30 de persoane, conferinte si evenimente pe stadion.Insa seful Guvernului a precizat ca acest calendar ramane "conditionat" si supus evaluarii epidemiei."Daca vom continua sa strangem din coate asa cum am facut pana acum, stiu ca putem invinge acest virus", a apreciat el, indemnand "sa speram la cel mai bun scenariu, dar sa ne pregatim pentru cel mai rau".