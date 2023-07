FED majorează dobânda de referința - TradeVille

Deficitul Bugetar Stagnează

Veniturile încasate de stat au ajuns la 243 mld. RON, in primele șase luni din 2023, in creștere cu 12% fata de perioada similara a anului trecut. In aceeași perioada de timp, cheltuielile bugetare s-au ridicat la 280 mld. RON, o creștere cu 17% fata de S1 2022. Astfel, deficitul bugetar s-a situat, in S1 2023, la 37 mld. RON, adică 2.3% din PIB. De menționat este faptul ca deficitul a stagnat la 37 mld. RON, similar cu primele cinci luni din an, rezultând ca in luna iunie, nivelul veniturilor a fost similar cu cel al cheltuielilor. (Sursa: ZF)

Austria Își Menține Veto-ul Împotriva Aderării României La Schengen

La cererea publicației germane TAZ, reprezentanții guvernului austriac au transmis ca își mențin veto-ul fata de aderarea României si Bulgariei la Spațiul Schengen. Poziția guvernului de Viena vine înaintea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, care urmează sa discute cu premierul Nehammer si subiectul Schengen. Acum doua săptămâni, Parlamentul European a votat o noua rezoluție privind susținerea aderării celor doua tari la Schengen. (Surse: G4media;Taz.de)

FED Majorează Dobânda De Referința

Rezerva Federala a SUA a majorat dobânda de politica monetara cu 25 de puncte de baza, pana in intervalul 5.25-5.5%, in încercarea duce inflația la pragul de 2%, marcând cel mai ridicat nivel al ratei de politica monetara din ultimii 22 ani. Conform declarațiilor Comitetului Federal, viitoarele decizii cu privire la evoluția dobânzii de referința vor fi in strânsă legătura cu evoluția condițiilor economice si a implicațiilor acestora. Este ce-a de-a 11-a majorare a ratelor de dobânda din partea FED intr-un proces de înăsprire început in luna martie 2022. (Surse: CNBC;Reuters)

India, Actorul Principal In Creșterea Economiei Globale

Fondul Monetar International (FMI) a majorat cu 20 de puncta de baza, pana la 6.1%, prognoza de crestare a economiei Indiene in 2023. Noile estimări întăresc așteptările in care economia Indiei va înregistra cea mai mare creștere economica din acest an. In actualizarea din aceasta luna a perspectivelor economice, FMI a fost ghidata de creșterea puternica din ultimul trimestru al anului 2022, alimentata de investițiile interne. Previziunile pozitive subliniază importanta Indiei in creșterea economica globala, in contextul in care China se confrunta cu un ritm scăzut de redresare economica. (Sursa: CNBC)

Transelectrica Preț curent 27.6 RON (1.47% ) MCap 2.02B P/E 3.4

Reprezentanții din domeniul energiei ai guvernelor din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria au semnat, la București, un memorandum de înțelegere prin care toate cele patru state vor desemna cate o firma ce va face parte dintr-un joint-venture menit sa creeze o conexiune de transport intre Marea Neagra si Marea Caspica. Compania desemnata din partea României, pentru a face parte din acest joint-venture, este Transelectrica. (Sursa: FinancialIntelligence)

Foraj Sonde Videle Preț curent 13.0 RON (0.00% ) MCap 147M P/E 6.9

Foraj Sonde SA Videle a anunțat completarea ordinii de zi a AGA ce va avea loc in data de 17.08.2023. In acest sens, la solicitarea acționarului majoritar, Raicu Sever Florin, se completează ordinea de zi cu propunerea de dividend in suma de 10.19 mil. RON, rezultând o valoare de 0.9 RON/acțiune. Raportat la prețul de închidere din 26.07.2023, randamentul acestui dividend se ridica la 6.92%. Data de înregistrare propusa este 15.09.2023, in timp ce data plații dividendelor este 29.09.2023. (Sursa: BVB)

Romgaz Preț curent 40.25 RON ( -1.59% ) MCap 15.5B P/E 6.10

Romgaz, cel mai mare producător de gaze din Romania, a publicat principalele rezultate operaționale din S1 2023. Astfel, producția totala de hidrocarburi s-a situat la 15.4 mil. boe, in scădere cu 5.25% fata de S1 2022, in timp ce producția de energie electrica a fost de 498 GWh, cu 8.6% mai puțin decât in perioada similara a anului trecut. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 3.17 RON (0.96% ) MCap 210M P/E 31.05

Reprezentanții companiei de securitate cibernetica, Safetech, au anunțat piața cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC). Parteneriatul va presupune cooperarea dintre cele doua entități in ceea ce privește sprijinirea reciproca împotriva atacurilor cibernetice, activități de cercetare dezvoltare a tehnologiilor comune de securitate, precum si altele. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 1.020 RON (0.00% ) MCap 888M P/E 19.837

Conducerea companiei AROBS a informat piața cu privire la publicarea rezultatelor financiare auditate conform IFRS pentru exercițiile financiare încheiate in ultimii trei ani. Astfel, compania a îndeplinit una dintre principalele cerințe pentru a accede pe Piața Principala a BVB, urmând a depune la ASF Prospectul in vederea admiterii la tranzacționare pe aceasta piața. (Sursa: BVB)

SIF Hoteluri Preț curent 2.86 RON (14.40% ) MCap 91.9M P/E 52.58

SIF Hoteluri, companie controlata de Lion Capital (fost SIF1), a anunțat vânzarea hotelului Eurohotel din Baia Mare pentru suma de 2.1 mil. EUR. In acest sens, contractul de vanzare-cumparare a fost încheiat pe 25.07.2023, urmând ca transferul activității unității de cazare sa se realizeze pe 01.08.2023. (Sursa: ZF)

Deutsche Bank Ag Preț curent 51.420 RON (1.14% ) MCap 106B

Deutsche Bank a raportat venituri trimestriale in valoare de 7.4 mld. EUR (+11% vs. T2 2022) si un profit net care se ridica la 763 mil. EUR (-27% vs T2 2022), peste estimările analiștilor chestionați de Reuters. Conducerea companiei a anunțat ca va răscumpăra acțiuni in valoare de 450 mil. EUR pana la finalul anului si ca rata de creștere a valorii dividendelor va creste cu 50% pana in 2025. (Sursa: CNBC)

Tilray Brands, Preț curent 1.930 USD (14.88% ) MCap 937M P/E -1.966

Grupul Tilray Brands a raportat venituri operaționale trimestriale in valoare de 184.2 mil. USD (+20% vs. T2 2022), cu 30.2 mil. USD peste nivelul anticipat de analiști. De asemenea, rezultatul net/acțiune a depășit estimările analiștilor cu 0.04 USD, rezultat al unei pierderi trimestriale de 119.8 mil. USD. Pe parcursul ședinței de tranzacționare de ieri, cotația acțiunii s-a apreciat cu 15%. (Sursa: MarketWatch)

AT&T Inc. Preț curent 14.84 USD (0.27% ) MCap 105B P/E -11.35

Compania americana de telecomunicații, AT&T, a obținut venituri operaționale trimestriale in valoare de 29.92 mld. USD (+1% vs T2 2022), cu 30 mil. USD sub cat estimau analiștii. Cu toate acestea, profitul net/acțiune a depășit așteptările pieței cu 0.03 USD, ajungând la 0.63 USD. De asemenea, compania a adăugat 251,000 de abonați in serviciul sau de internet „AT&T Fiber”, continuând trendul de creștere a numărului de abonați. (Sursa: SeekingAlpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 294.98 USD (0.33% ) MCap 784B P/E 36.60

Meta a raportat aseară venituri de 32 mld. USD pentru trimestrul încheiat in iunie, marcând o creștere de 11% fata de aceeași perioada a anului trecut si depășind așteptările Wall Street. Rezultatele marchează cel de al doilea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor, după un an 2022 dezamăgitor. In ceea ce privește profitul, Meta a anunțat o creștere de 16% pana la valoarea de 7.79 mld. USD. Prețul acțiunii a crescut cu peste 7% in ședința de after-hours. (Sursa: CNN)

