Surpriza de pe Wall Street – TradeVille

Declinul Producției De Petrol Din Romania

In primele 7 luni ale acestui an, Romania s-a confruntat cu o scădere de aproximativ 4.3% a producției de petrol, fata de aceeași perioada a anului trecut, valoarea cantității produse fiind de 1,636 mil. tone echivalent petrol. Si in cazul importurilor de țiței, s-a remarcat o reducere cu 7%, in aceeași perioada. Trendul descendent al producției se estimează ca se va păstra si in următorii 3 ani, cu un ritm mediu de -2.2% in fiecare an, din cauza declinului natural al zăcămintelor. Importul de țiței va înregistra o evoluție crescătoare, estimând-se o creștere de aproximativ 4% in fiecare an. (Sursa: INS)

Creștere De 19% A Activelor Pilonului II De Pensii

Potrivit datelor ASF, valoarea activelor fondurilor de pensii private Pilon II, la care contribuie lunar 8 mil. de salariați, a ajuns la 114.6 mld. RON in august 2023. Prin comparație, la finalul anului 2022, activele fondurilor erau de 96.5 mld. RON, fapt care sugerează o creștere de 19% in primele 9 luni ale anului curent comparativ cu finalul anului precedent. Din aceasta creștere, aproximativ 8 mld. RON sunt viramentele lunare ale salariaților, iar 10 mld. RON reprezintă performanta investiționala a administratorilor. (Sursa: ZF)

Surpriza Pe Wall Street

Economia americana a creat 336,000 de locuri de munca in septembrie, marcând un salt major fata de luna precedenta si subliniind forța continua a pieței muncii, in ciuda creșterii exponențiale a ratelor dobânzilor. Știrea vine in contextul in care economiștii se așteptau la doar 163,000 de noi locuri de munca create. Rata șomajului a rămas neschimbata la 3.8%, cu 0.1% mai mult decât consensul Wall Street. Imediat după publicarea noilor cifre, toți cei 3 indici americani au înregistrat in pre-market, scăderi de pana la 1%. După o sesiune volatila, indicii au revărsat trendul, înregistrând creșteri pe linie. (Sursa: Barrons)

Rusia Anulează Interdicțiile De Export A Motorinei

Rusia anunța ridicarea interdicțiilor de export a motorinei, pe cale maritima, care au afectat negativ piețele globale după impunerea acestora pe 21 septembrie, luând alte masuri pentru asigurarea unui volum suficient de carburant pe piața interna. Transporturile pot fi reluate cu condiția ca motorina sa fie livrata la porturile statului prin conducta. Interdicția a determinat creșterea preturilor in Europa pe o piața deja tensionata. Noile reglementari ar urma sa deblocheze aproximativ 90% din volumele maritime anterioare restricției pentru export, adică aproximativ 630,000 barili/zi. Cu toate acestea, Rusia prevede ca producătorii trebuie sa păstreze cel puțin 50% din producția lor de motorina in tara. (Sursa: Bloomberg)

Sphera Franchise Group Preț curent 20.30 RON (1.75% ) MCap 787M P/E 12.43

Sphera Franchise Group anunța deschiderea unui nou restaurant KFC in Craiova, al 102-lea din Romania, si, totodată, al treilea din oraș. In prezent compania operează 175 de restaurante in Romania, Republica Moldova si Italia. De la începutul anului si pana in prezent, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de aproximativ 44%. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.339 RON ( -0.29% ) MCap 25.4M P/E 9.704

Producătorul romanesc de telefoane mobile si electrocasnice, iHunt Technology, a informat piața cu privire la lansarea unui nou produs din gama Smart Home: priza inteligenta iHunt Smart Plug cu contor al energiei incorporat. Expedierea primelor unități a debutat in prima jumătate a lunii octombrie. (Sursa: BVB)

Comvex Constanta Preț curent 119.0 RON (0.85% ) MCap 1.38B P/E 13.3

Comvex, cel mai mare operator portuar din Constanta, si-a propus sa investească in construirea unor noi silozuri pentru a creste cu 20% capacitatea de depozitare, care, in prezent, este de 200,000 tone. Totodată, compania vizează dublarea capacitații de operare pe cale ferata. De la începutul anului pana in prezent, prețul acțiunilor companiei a urcat cu 203.6%, capitalizarea companiei ajungând la 1.4 mld. RON. (Sursa: ZF)

TESLA INC. Preț curent 256.60 USD ( -1.30% ) MCap 826B P/E 67.74

Tesla a redus prețul unor versiuni ale Model 3 si Model Y in SUA, după ce compania a raportat livrări sub așteptările pieței in al treilea trimestru al anului curent. In acest sens, prețul de pornire pentru Model 3 a fost redus la 38,990 USD, de la 40,240 USD. Aceasta runda de reduceri vine la doar câteva zile după ce Tesla a raportat livrări de 435,059 de vehicule in T3 2023, cifra care a fost sub așteptările analiștilor si sub nivelul din trimestrul precedent. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 89.52 USD (2.74% ) MCap 462B

Conform unui raport Bloomberg, veniturile Taiwan Semiconductor din T3 2023 au scăzut mai puțin decât se preconiza, deoarece cererea pentru cipuri destinate inteligentei artificiale a compensat parte din scăderea vânzărilor de cipuri destinate smartphone-urilor si laptop-urilor. Astfel, conform calculelor Bloomberg, principalul producător de cipuri pentru Apple si Nvidia ar fi raportat venituri in valoare de 17 mld. USD in perioada iulie-septembrie 2023, ușor peste estimările analiștilor. Cu toate acestea, compania va publica rezultatele oficiale pe data de 19.10.2023. (Sursa: Bloomberg)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 106.88 USD ( -1.94% ) MCap 435B P/E 8.42

Exxon se afla in negocieri avansate pentru preluarea Pioneer Natural Resources, o tranzacție care s-ar ridica la 60 mld. USD si ar putea remodela industria petroliera americana. Eventuala achiziție a Pioneer, companie cu o capitalizare de piața de aproximativ 50 mld. USD, ar reprezenta cea mai mare tranzacție efectuata de Exxon de la fuziunea cu Mobil, din 1999. Ultima mare achiziție din industria petroliera americana a fost efectuata in 2019, atunci când Occidental Petroleum prelua Anadarko Petroleum pentru suma de 38 mld. USD. (Sursa: WSJ)

Koninklijke Philips Nv Adr Each Rep 1 Ord Preț curent 18.29 USD ( -7.20% ) MCap 16.1B

Prețul acțiunilor Philips au scăzut vineri cu 7%, ajungând pe ultima poziție in clasamentul european, după ce Administrația Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a declarat ca modul in care compania a gestionat retragerea milioanelor de ventilatoare utilizate in tratarea apneei de somn a fost inadecvata. FDA a declarat ca nu crede ca “testele si analizele pe care Philips le-a publicat pana in prezent sunt adecvate pentru a evalua pe deplin riscurile potențiale pentru utilizatorii dispozitivelor retrase de pe piață”. (Sursa: CNBC)

